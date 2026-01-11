Coahuila: caen 75% las deportaciones de menores en 2025, pero persiste riesgo para no acompañados

Las políticas migratorias aplicadas en Estados Unidos durante 2025 derivaron en la deportación de 7 mil 463 niñas, niños y adolescentes mexicanos entre enero y noviembre, de los cuales 68.65% viajaban sin compañía, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

Por entidad de recepción, Tamaulipas concentró el mayor número de devoluciones con 2 mil 388 eventos, seguido de Chihuahua (mil 417), Baja California (mil 146) y Sonora (mil 80). Coahuila registró 714 menores recibidos, mientras que Chiapas, Tabasco y el Estado de México reportaron cifras menores, lo que perfila una geografía de retornos aún concentrada en la frontera norte.

El balance anual refleja una disminución de 75.38% frente a 2024, cuando se registraron 30 mil 320 menores repatriados. La reducción contrasta con el último tramo de la administración de Joe Biden y los primeros meses del gobierno de Donald Trump, periodo en el que los retornos alcanzaron picos históricos.

Documentos oficiales detallan que, entre los adolescentes de 12 a 17 años, 5 mil 57 fueron devueltos sin compañía y 854 acompañados. En el caso de niñas y niños de hasta 11 años, mil 367 regresaron con tutores y 60 lo hicieron solos, un indicador que mantiene la preocupación por su seguridad y protección.

El INM, encabezado por Sergio Salomón Céspedes, informó que los procesos se realizan bajo los Procedimientos de Repatriación al Interior de México (PRIM), establecidos en el Memorándum de Coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Este mecanismo, vigente desde diciembre de 2019, busca garantizar la integridad física de los repatriados y acortar los traslados a sus comunidades de origen.