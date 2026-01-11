Lluvias, apagones y accidentes viales en Saltillo por frente frío 27

Saltillo
/ 11 enero 2026
    Lluvias, apagones y accidentes viales en Saltillo por frente frío 27
    Operativo carrusel implementado por la Policía Municipal en vialidades y puentes de Saltillo para reducir la velocidad de los vehículos y prevenir accidentes ante el pavimento mojado. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

La combinación de lluvia y bajas temperaturas obligó a autoridades a desplegar operativos preventivos y atender reportes ciudadanos por fallas en servicios, mientras cuerpos de emergencia respondieron a incidentes viales

El frente frío número 27 se dejó sentir con intensidad en Saltillo, donde este domingo se registran temperaturas cercanas a cero grados, lluvias persistentes y afectaciones en servicios y vialidades. Durante el día, la temperatura máxima se espera no pase de los 5 grados centígrados, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta 1 grado, generando condiciones de riesgo para la población.

Las bajas temperaturas y la humedad provocan fallas en el suministro de energía eléctrica en diversas colonias del oriente de la ciudad. Vecinos de sectores como Loma Linda, Misión Cerritos y algunas áreas de Mirasierra reportaron quedarse sin luz desde alrededor de las 9:00 horas, situación que aun persiste pasadas las 10:00, hecho que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó a una falla general ya en proceso de atención.

ACCIDENTE VIAL

Las condiciones climatológicas también derivaron en un accidente vial múltiple sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que ocasionó el cierre parcial de la circulación y un importante congestionamiento vehicular. El percance ocurrió a la altura del paso a desnivel del bulevar Jesús Valdez Sánchez, cuando una camioneta perdió el control debido al pavimento mojado.

$!Un accidente múltiple obligó al cierre parcial del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde autoridades activaron operativos preventivos por el pavimento mojado.
Un accidente múltiple obligó al cierre parcial del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde autoridades activaron operativos preventivos por el pavimento mojado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el accidente no dejó personas con lesiones de gravedad, aunque sí cuantiosos daños materiales y afectaciones a la movilidad en una de las arterias más transitadas de la capital coahuilense, lo que obligó a la movilización de cuerpos de emergencia.

ACTIVAN OPERATIVO CARRUSEL

Ante el riesgo por lluvia y bajas temperaturas, elementos de la Policía Municipal implementaron el operativo carrusel en distintos puntos de la ciudad, lo que significa que patrullas acompañarán a los automovilistas para evitar exceso de velocidad, principalmente en puentes y vialidades como el bulevar Fundadores y Venustiano Carranza, así como en Antonio Cárdenas y Arizpe de la Maza, al sur, mientras autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones por el pavimento húmedo.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

