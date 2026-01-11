Lluvias, apagones y accidentes viales en Saltillo por frente frío 27

El frente frío número 27 se dejó sentir con intensidad en Saltillo, donde este domingo se registran temperaturas cercanas a cero grados, lluvias persistentes y afectaciones en servicios y vialidades. Durante el día, la temperatura máxima se espera no pase de los 5 grados centígrados, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta 1 grado, generando condiciones de riesgo para la población.

Las bajas temperaturas y la humedad provocan fallas en el suministro de energía eléctrica en diversas colonias del oriente de la ciudad. Vecinos de sectores como Loma Linda, Misión Cerritos y algunas áreas de Mirasierra reportaron quedarse sin luz desde alrededor de las 9:00 horas, situación que aun persiste pasadas las 10:00, hecho que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó a una falla general ya en proceso de atención.

ACCIDENTE VIAL

Las condiciones climatológicas también derivaron en un accidente vial múltiple sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que ocasionó el cierre parcial de la circulación y un importante congestionamiento vehicular. El percance ocurrió a la altura del paso a desnivel del bulevar Jesús Valdez Sánchez, cuando una camioneta perdió el control debido al pavimento mojado.