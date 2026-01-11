Lluvias, apagones y accidentes viales en Saltillo por frente frío 27
La combinación de lluvia y bajas temperaturas obligó a autoridades a desplegar operativos preventivos y atender reportes ciudadanos por fallas en servicios, mientras cuerpos de emergencia respondieron a incidentes viales
El frente frío número 27 se dejó sentir con intensidad en Saltillo, donde este domingo se registran temperaturas cercanas a cero grados, lluvias persistentes y afectaciones en servicios y vialidades. Durante el día, la temperatura máxima se espera no pase de los 5 grados centígrados, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta 1 grado, generando condiciones de riesgo para la población.
Las bajas temperaturas y la humedad provocan fallas en el suministro de energía eléctrica en diversas colonias del oriente de la ciudad. Vecinos de sectores como Loma Linda, Misión Cerritos y algunas áreas de Mirasierra reportaron quedarse sin luz desde alrededor de las 9:00 horas, situación que aun persiste pasadas las 10:00, hecho que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó a una falla general ya en proceso de atención.
Las condiciones climatológicas también derivaron en un accidente vial múltiple sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que ocasionó el cierre parcial de la circulación y un importante congestionamiento vehicular. El percance ocurrió a la altura del paso a desnivel del bulevar Jesús Valdez Sánchez, cuando una camioneta perdió el control debido al pavimento mojado.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el accidente no dejó personas con lesiones de gravedad, aunque sí cuantiosos daños materiales y afectaciones a la movilidad en una de las arterias más transitadas de la capital coahuilense, lo que obligó a la movilización de cuerpos de emergencia.
Ante el riesgo por lluvia y bajas temperaturas, elementos de la Policía Municipal implementaron el operativo carrusel en distintos puntos de la ciudad, lo que significa que patrullas acompañarán a los automovilistas para evitar exceso de velocidad, principalmente en puentes y vialidades como el bulevar Fundadores y Venustiano Carranza, así como en Antonio Cárdenas y Arizpe de la Maza, al sur, mientras autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones por el pavimento húmedo.