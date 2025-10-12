Coahuila celebra con éxito Mega Feria y Carreras Perronas en siete municipios
En estos eventos participan más de mil 500 familias en jornada por el bienestar animal
Con la participación de más de mil 500 familias y sus mascotas, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza llevó a cabo con éxito la Mega Feria y Carrera por el Bienestar Animal, como parte de la Jornada Estatal “Pa’delante con las Mascotas”, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente.
De manera simultánea, las Carreras Perronas se realizaron en Acuña, Cuatro Ciénegas, Frontera, Múzquiz, Parras, Saltillo y Torreón, con la entusiasta asistencia de familias y asociaciones animalistas.
En Saltillo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, dio el banderazo de salida en el Bosque Urbano Ejército Mexicano. Ahí destacó la importancia de fomentar una sociedad más empática y responsable con su entorno.
“Con la Feria de los Animales y las Carreras Perronas fortalecemos la cultura del respeto y protección a las mascotas. Desde el Gobierno del Estado impulsamos acciones permanentes para fomentar la adopción, la esterilización y el cuidado responsable, haciendo de Coahuila un referente en bienestar animal”, expresó.
Durante las carreras, familias completas participaron junto a sus perros en un ambiente de convivencia y responsabilidad. Se pudo observar gran diversidad de razas, mientras los asistentes se aseguraban de hidratar a sus mascotas y recoger sus desechos.
El evento transcurrió sin incidentes y contó con el apoyo de la Policía Ambiental de Saltillo, los binomios K9 y motociclistas de la Policía Municipal, quienes coordinaron el recorrido.
La Feria de los Animales tuvo como objetivo apoyar a albergues de animales de compañía, reforzando acciones de adopción, esterilización y cuidado responsable. Además, se ofrecieron talleres, exposiciones, venta de productos, servicios veterinarios gratuitos y de bajo costo, así como actividades recreativas para toda la familia.
Las asociaciones animalistas y ambientalistas locales fueron las principales beneficiadas con los recursos recabados, que se destinarán a fortalecer labores de rescate, atención médica, esterilización y programas de educación ambiental en todo el estado.
En la entrega de premios y rifas de souvenirs participaron, junto con Estens de la Garza, Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, y Olga Leticia Rumayor Rodríguez, subsecretaria de Recursos Naturales.