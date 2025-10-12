Coahuila celebra con éxito Mega Feria y Carreras Perronas en siete municipios

Con la participación de más de mil 500 familias y sus mascotas, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza llevó a cabo con éxito la Mega Feria y Carrera por el Bienestar Animal, como parte de la Jornada Estatal “Pa’delante con las Mascotas”, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente.

De manera simultánea, las Carreras Perronas se realizaron en Acuña, Cuatro Ciénegas, Frontera, Múzquiz, Parras, Saltillo y Torreón, con la entusiasta asistencia de familias y asociaciones animalistas.

En Saltillo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, dio el banderazo de salida en el Bosque Urbano Ejército Mexicano. Ahí destacó la importancia de fomentar una sociedad más empática y responsable con su entorno.