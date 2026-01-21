Coahuila: CJEM atendió a 11 mil 900 mujeres en 2025

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Durante 2025, el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en Coahuila brindó atención a cerca de 11 mil 900 mujeres, principalmente por casos de violencia psicológica y física, informó la titular del CJEM, Deyanira Nájera. FOTO: CJEM

Los casos atendidos corresponden principalmente a violencia física y psicológica

En el 2025, el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en Coahuila brindó atención a 11 mil 900 mujeres, una cifra similar a la registrada al cierre de 2024, de acuerdo con la titular del CJEM Deyanira Nájera.

La funcionaria explicó que gran porcentaje de las atenciones fueron derivadas de violencia psicológica y violencia física. Si bien señaló que existen otras formas de violencia, estos dos tipos continúan siendo los más frecuentes.

Señaló que en muchos casos las mujeres no identifican de manera inmediata las distintas manifestaciones de la violencia, por lo que al llegar al área de orientación se les brinda información para que puedan reconocerlas y acceder a los servicios disponibles para frenar la situación que enfrentan.

En cuanto al comportamiento reciente, indicó que durante el periodo vacacional de diciembre, que comprendió dos semanas, se registraron alrededor de 30 casos, mientras que en lo que va de enero la cifra se ha duplicado. Añadió que durante los periodos vacacionales suele disminuir la afluencia ya que las mujeres permanecen más tiempo en casa con sus hijas e hijos o consideran que las instituciones no están en operación.

Recordó que el CJEM mantiene atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso en días festivos, e hizo un llamado para que las mujeres acudan en cualquier momento que lo necesiten.

Sobre los planes para 2026, la titular del centro señaló que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, se trabaja en el fortalecimiento de los servicios para ampliar la cobertura y acercar la atención a más mujeres. Destacó que, además de los centros de justicia, existen otros programas de apoyo como los Centros Libres, que continuarán operando este año.

Asimismo, subrayó la coordinación permanente con la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, para garantizar la atención incluso en municipios donde no hay presencia física de estas instituciones.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

