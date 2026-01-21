‘En México se pueden violentar los Derechos Humanos y ser premiado’; cuestiona Casa del Migrante Saltillo nombramiento de Garduño

El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, calificó como devastador el mensaje que envía el Gobierno Federal con el nombramiento del extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño a un cargo en la SEP, pues revela que en México, se pueden violentar los Derechos Humanos, vivir en la impunidad y ser premiado.

Fue este miércoles, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el nombramiento de Francisco Garduño Yáñez, como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

TE PUEDE INTERESAR: ‘No es un perfil cualquiera’... Sheinbaum justifica nombramiento de Francisco Garduño, ex titular del INM, en la SEP

Tras el mensaje, diversos colectivos a nivel nacional y entre ellos, la Casa del Migrante de Saltillo desde su director, Alberto Xicoténcatl Carrasco, manifestaron su inconformidad toda vez que durante la gestión de Garduño las poblaciones migrantes padecieron violaciones a los Derechos Humanos, hasta llegar a casos extremos como el incendio en 2023 del centro migratorio de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas extranjeras tras ser detenidas.

“Esto es muy preocupante y muy doloroso. Durante su gestión cometió diversas violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes. El caso más extremo fue el de Ciudad Juárez. Lo que sucedió allá fue la exposición extrema de la negligencia y de la indolencia de la institución que era dirigida por Garduño”, dijo Alberto Xicoténcatl.

En ese caso específico, Alberto recordó que desde la Casa del Migrante, fueron testigos de que más allá de las recomendaciones que emitió la CNDH sobre el caso y el actuar de las autoridades de la justicia, Garduño no tuvo ninguna implicación y las familias nunca accedieron a una justicia verdadera.

“La figura de Garduño queda realmente impune. Él no absorbe ninguna responsabilidad y todos esos gastos fueron de los impuestos que pagamos los mexicanos, y el señor pese a su pésima gestión, quedó completamente impune”, recordó Xicoténcatl.

ENVÍA GOBIERNO MENSAJE ‘DEVASTADOR’

Al respecto, Xicoténcatl mencionó que el nombramiento no solo es preocupante por la figura en particular de impunidad hacia Garduño, sino que refleja que en México se pueden cometer actos en los que se violentan los derechos al máximo grado y ser promovido de puesto, afectando por consecuencia al país al desarrollo de la cultura de respeto de los Derechos Humanos.

“El mensaje que envía es devastador. Lo que se está diciendo con este nombramiento es que las violaciones a Derechos Humanos de las personas migrantes, como siempre, no tienen ninguna sanción: la gente puede asfixiarlos, matarlos, quemarlos y no pasa absolutamente nada. Es más, quien hace eso, quien hace todo eso, es premiado con un nuevo puesto y cargo público”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Da México refugio solo a 3% de los solicitantes de asilo

“Es un agravio y una ofensa a las memorias de las familias. Desgraciadamente es imposible ya construir una cultura de Derechos Humanos cuando el gobierno premia a quien los violentos. Nos aleja de un estado de derecho y de un Estado que garantiza los Derechos Humanos”, subrayó.