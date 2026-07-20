Coahuila, cuarto estado donde más personas entran a prisión; hay 30% de reincidencia

El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contempla los ingresos en los siete centros penitenciarios que tiene el estado, además de los dos especializados en materia juvenil.

En 2025 fueron ingresadas a las cárceles de Coahuila 10 mil 177 personas, lo que representa un aumento de dos por ciento respecto al año anterior y coloca a la entidad como la cuarta con más ingresos.

La estadística corresponde a personas que por algún motivo enfrentan un procedimiento penal, y pueden haber quedado durante un período bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un delito, que ingresan y salen por acuerdo con las autoridades o que su delito no implicaba la permanencia.

La cifra al cierre de 2025 representa 209 ingresos más que en el año inmediato anterior (2024), cuando hubo un total de 9 mil 968. El incremento interanual equivale a un dos por ciento.

Esa incidencia coloca a Coahuila como el cuarto estado que registró más ingresos en centros penitenciarios durante 2025, solo por debajo de Baja California, Estado de México y Sonora, que reportaron 21 mil 62, 18 mil 589 y 15 mil 617 ingresos respectivamente.

Por otro lado, la entidad también registró un incremento en el porcentaje de personas que son ingresadas a los centros penitenciarios bajo el indicador de reincidencia. Mientras que en 2024 hubo un 23 por ciento de ingresos de personas con antecedentes penales, en 2025 se elevó a 29.2 por ciento.

En ese sentido, el estado coahuilense ocupa el décimo lugar con más ingresos a prisiones por reincidencia delictiva. Los primeros lugares en el país son Michoacán, con 91.4 por ciento de reincidencia; Tlaxcala, con 52.7; Aguascalientes, con 45; Guerrero, con 38.9; y Chihuahua, con 32.5.

LOS DELITOS MÁS COMUNES

Por otro lado, el censo indica que los presuntos delitos que originan los ingresos a prisión, varían según el género.

De las 10 mil 177 personas ingresadas a cárceles de Coahuila, el censo señala que 640 son mujeres, de las cuales 37 por ciento fue señalada de delitos contra la salud como el narcomenudeo y la posesión de drogas; 11.1 por ciento de robo; 7.2 por ciento por violencia familiar; 3.4 por ciento por armas; y 2.8 por ciento por homicidio.

En contraste, los 9 nueve mil 727 ingresos restantes a cárceles de la entidad corresponden a hombres, de los cuales 44.7 por ciento fue señalado por delitos contra la salud; 17.4 por ciento por robo; 18.4 por ciento por violencia familiar y 2.1 por ciento por homicidio.