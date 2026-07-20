Coahuila, cuarto estado donde más personas entran a prisión; hay 30% de reincidencia

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    Coahuila, cuarto estado donde más personas entran a prisión; hay 30% de reincidencia
    Coahuila es el décimo estado con mayor porcentaje de encarcelamientos por reincidencia. UNSPLASH

Durante 2025 ingresaron a prisiones de Coahuila 10 mil 177 personas; delitos contra la salud, origen más común de encarcelamientos

En 2025 fueron ingresadas a las cárceles de Coahuila 10 mil 177 personas, lo que representa un aumento de dos por ciento respecto al año anterior y coloca a la entidad como la cuarta con más ingresos.

El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contempla los ingresos en los siete centros penitenciarios que tiene el estado, además de los dos especializados en materia juvenil.

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La estadística corresponde a personas que por algún motivo enfrentan un procedimiento penal, y pueden haber quedado durante un período bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un delito, que ingresan y salen por acuerdo con las autoridades o que su delito no implicaba la permanencia.

La cifra al cierre de 2025 representa 209 ingresos más que en el año inmediato anterior (2024), cuando hubo un total de 9 mil 968. El incremento interanual equivale a un dos por ciento.

Esa incidencia coloca a Coahuila como el cuarto estado que registró más ingresos en centros penitenciarios durante 2025, solo por debajo de Baja California, Estado de México y Sonora, que reportaron 21 mil 62, 18 mil 589 y 15 mil 617 ingresos respectivamente.

Por otro lado, la entidad también registró un incremento en el porcentaje de personas que son ingresadas a los centros penitenciarios bajo el indicador de reincidencia. Mientras que en 2024 hubo un 23 por ciento de ingresos de personas con antecedentes penales, en 2025 se elevó a 29.2 por ciento.

En ese sentido, el estado coahuilense ocupa el décimo lugar con más ingresos a prisiones por reincidencia delictiva. Los primeros lugares en el país son Michoacán, con 91.4 por ciento de reincidencia; Tlaxcala, con 52.7; Aguascalientes, con 45; Guerrero, con 38.9; y Chihuahua, con 32.5.

LOS DELITOS MÁS COMUNES

Por otro lado, el censo indica que los presuntos delitos que originan los ingresos a prisión, varían según el género.

De las 10 mil 177 personas ingresadas a cárceles de Coahuila, el censo señala que 640 son mujeres, de las cuales 37 por ciento fue señalada de delitos contra la salud como el narcomenudeo y la posesión de drogas; 11.1 por ciento de robo; 7.2 por ciento por violencia familiar; 3.4 por ciento por armas; y 2.8 por ciento por homicidio.

En contraste, los 9 nueve mil 727 ingresos restantes a cárceles de la entidad corresponden a hombres, de los cuales 44.7 por ciento fue señalado por delitos contra la salud; 17.4 por ciento por robo; 18.4 por ciento por violencia familiar y 2.1 por ciento por homicidio.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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