Esto es lo que sigue para Christa Pike, si su salud mejora

Esto es lo que sigue para Christa Pike, si su salud mejora

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Por ahora, no se espera que se reanude la ejecución de Pike

Internacional
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Tras recibir dos dosis del fármaco letal pentobarbital, Christa Pike sobrevivió a su ejecución en la noche del 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend y fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento médico.

El día previo a la fallida ejecución de Pike ya había sido agitado debido a horas de retrasos legales, que terminaron después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantara la suspensión de la ejecución justo antes de las 6 de la tarde.

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Aproximadamente una hora y media después, se llamó a testigos de los medios de comunicación a la sala de ejecución para que vieran morir a Pike.

Minutos después de entrar en la habitación y ver cómo se le administraba el pentobarbital, los testigos afirmaron que aún podían oír a Pike respirar después de que los funcionarios cerraran las persianas.

Cuando volvieron a abrir las persianas, Pike seguía respirando y roncando, de acuerdo a los testigos.

Con Pike aún respirando, las persianas se cerraron de nuevo y, poco menos de una hora después, los periodistas fueron escoltados fuera de la sala.

Antes de que le cortaran el micrófono a Pike, los periodistas afirmaron que aún podían oír su respiración mientras salían de la habitación.

$!Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995 en Knoxville.
Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995 en Knoxville. AP

¿QUÉ PASARÍA SI PIKE SOBREVIVIERA?

Por ahora, no se espera que se reanude la ejecución de Pike. “Su ejecución y todas las demás bajo mi mandato quedarán suspendidas hasta finales de año”, declaró el gobernador Bill Lee a los periodistas durante una rueda de prensa el 1 de octubre.

Lee ordenó una investigación independiente para determinar qué salió mal, posponiendo cualquier ejecución hasta que finalice dicho proceso.

EL futuro de Pike también podría decidirse en los tribunales, donde los jueces sopesarán si Tennessee puede intentar legalmente otra ejecución y qué impacto tendrá el procedimiento fallido en su sentencia de muerte.

Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee para detener y suspender su ejecución.

“La Sra. Pike no ha perdido el conocimiento, aún tiene latidos cardíacos y se la oye roncar”, escribieron.

“Esta noche, el estado de Tennessee volvió a fracasar en su intento de llevar a cabo una ejecución legal”, declararon los abogados la noche de la ejecución.

“No nos complace tener razón, pero las preocupaciones planteadas por la Sra. Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia disponible cuando las cosas inevitablemente salen mal, todo bajo un protocolo que permanece envuelto en el secretismo”.

$!A pesar de la inminente sentencia, “[Pike] es una paciente como cualquier otra y un hospital tendría la obligación legal de tratarla e intentar evitar que sufra dolor y devolverle la salud”, dijo el abogado de Nashville, David Raybin.
A pesar de la inminente sentencia, “[Pike] es una paciente como cualquier otra y un hospital tendría la obligación legal de tratarla e intentar evitar que sufra dolor y devolverle la salud”, dijo el abogado de Nashville, David Raybin. AP

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE CHRISTA PIKE?

El abogado de Pike, Randy Spivey, declaró en una conferencia de prensa el 1 de octubre que ella “está viva y recibiendo atención médica que le está salvando la vida”. Se informa que Pike se encuentra en estado crítico.

John Howser, portavoz del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, declaró a The Tennessean que Pike recibiría tratamiento en un hospital, pero no reveló en cuál.

A pesar de la inminente sentencia, “[Pike] es una paciente como cualquier otra y un hospital tendría la obligación legal de tratarla e intentar evitar que sufra dolor y devolverle la salud”, dijo el abogado de Nashville, David Raybin.

“Fue condenada a muerte por el estado de Tennessee. El hospital no está obligado a acatar esa orden. No pueden facilitar su ejecución, porque fue el estado quien la envió al hospital. Una vez que lo hicieron, el estado declaró: ‘Queremos que esta mujer reciba atención médica’”, añadió.

¿QUÉ HIZO EL GOBERNADOR BILL LEE TRAS LA EJECUCIÓN?

Poco antes de la medianoche (hora central) del 30 de septiembre, Lee anunció que abrirá una investigación sobre lo sucedido durante la fallida ejecución de Pike. Según informes de USA TODAY y Tennessean , la investigación estará a cargo de un tercero no revelado.

Lee también aplazó las ejecuciones restantes en 2026, retrasando aparentemente la ejecución de Gary Wayne Sutton el 3 de diciembre.

Antes de la ejecución de Pike, el Departamento Correccional de Tennessee también fracasó en su intento de ejecutar a Tony Carruthers en mayo, luego de que el personal no lograra establecer una vía intravenosa. El procedimiento se suspendió tras varios intentos fallidos y Lee le concedió a Carruthers una prórroga de un año, lo que significa que permanece en el corredor de la muerte mientras el estado decide los pasos a seguir.

¿QUÉ HIZO CHRISTA PIKE?

Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995 en Knoxville. Los fiscales afirmaron que Pike, quien tenía 18 años en ese momento, y su novio, Tadaryl Shipp, secuestraron, torturaron y asesinaron a Slemmer.

Tras alardear del asesinato y mostrar a otros estudiantes un trozo del cráneo de Slemmer, las autoridades arrestaron a Pike tres días después.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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