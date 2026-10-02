Esto es lo que sigue para Christa Pike, si su salud mejora

Tras recibir dos dosis del fármaco letal pentobarbital, Christa Pike sobrevivió a su ejecución en la noche del 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend y fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento médico. El día previo a la fallida ejecución de Pike ya había sido agitado debido a horas de retrasos legales, que terminaron después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantara la suspensión de la ejecución justo antes de las 6 de la tarde.

Aproximadamente una hora y media después, se llamó a testigos de los medios de comunicación a la sala de ejecución para que vieran morir a Pike. Minutos después de entrar en la habitación y ver cómo se le administraba el pentobarbital, los testigos afirmaron que aún podían oír a Pike respirar después de que los funcionarios cerraran las persianas. Cuando volvieron a abrir las persianas, Pike seguía respirando y roncando, de acuerdo a los testigos. Con Pike aún respirando, las persianas se cerraron de nuevo y, poco menos de una hora después, los periodistas fueron escoltados fuera de la sala. Antes de que le cortaran el micrófono a Pike, los periodistas afirmaron que aún podían oír su respiración mientras salían de la habitación.

¿QUÉ PASARÍA SI PIKE SOBREVIVIERA? Por ahora, no se espera que se reanude la ejecución de Pike. “Su ejecución y todas las demás bajo mi mandato quedarán suspendidas hasta finales de año”, declaró el gobernador Bill Lee a los periodistas durante una rueda de prensa el 1 de octubre. Lee ordenó una investigación independiente para determinar qué salió mal, posponiendo cualquier ejecución hasta que finalice dicho proceso. EL futuro de Pike también podría decidirse en los tribunales, donde los jueces sopesarán si Tennessee puede intentar legalmente otra ejecución y qué impacto tendrá el procedimiento fallido en su sentencia de muerte. Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee para detener y suspender su ejecución. “La Sra. Pike no ha perdido el conocimiento, aún tiene latidos cardíacos y se la oye roncar”, escribieron. “Esta noche, el estado de Tennessee volvió a fracasar en su intento de llevar a cabo una ejecución legal”, declararon los abogados la noche de la ejecución. “No nos complace tener razón, pero las preocupaciones planteadas por la Sra. Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia disponible cuando las cosas inevitablemente salen mal, todo bajo un protocolo que permanece envuelto en el secretismo”.