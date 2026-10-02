Lobos UAdeC afronta doble desafío este sábado en el arranque de la Liga ABE

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    Lobos UAdeC afronta doble desafío este sábado en el arranque de la Liga ABE
    Lobos y Lobas UAdeC tendrán actividad este sábado 3 de octubre ante UDEM y UACJ, respectivamente, en la Liga ABE. FOTO: ESPECIAL

Las quintetas de la Universidad Autónoma de Coahuila tendrán actividad este 3 de octubre ante UDEM y UACJ en una jornada clave para comenzar su camino rumbo al ascenso

Los Lobos de la UAdeC tendrán un sábado de intensa actividad en la Liga ABE 2026-2027, cuando sus representativos varonil y femenil entren en acción este sábado con la meta de comenzar a construir una temporada que los lleve de regreso a la División I del basquetbol universitario mexicano.

La rama varonil visitará a la Universidad de Monterrey (UDEM) a las 3 de la tarde, en el Gimnasio del Colegio Euro Americano del Valle, compromiso que representará la segunda parada de una exigente gira con la que la quinteta dirigida por Osvaldo Rodríguez abre su calendario.

Los Lobos renovaron parte de su plantilla para esta campaña con las incorporaciones de Axel Romano, Christian Valenzuela, José Vázquez, Guillermo Vázquez y Raúl Salinas, elementos que buscarán fortalecer un conjunto que nuevamente tendrá como objetivo colocarse entre los protagonistas de la Segunda División y disputar el boleto de ascenso.

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Horas más tarde llegará el turno de las Lobas UAdeC, quienes harán su presentación oficial en la temporada recibiendo a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a las 5 de la tarde en el gimnasio CEDU, en Saltillo.

El conjunto femenil continuará bajo las órdenes de Carlos Almonte y también reforzó su roster para el nuevo ciclo.

Las panameñas Destiny Patrick y Jehimily Boza, además de Salma Villarreal, fueron incorporadas para aumentar la profundidad de una plantilla que pretende volver a competir por los primeros sitios de su conferencia.

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La UACJ aparece entre los rivales que forman parte de la Conferencia Norte de la División II femenil, un sector que también contempla instituciones como UACh, UJED, UAZ, Ibero Torreón, Tec Campus Laguna y Tec Campus Chihuahua, por lo que cada resultado será importante desde las primeras jornadas.

La doble actividad de este sábado marcará así uno de los primeros grandes exámenes para el basquetbol de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyos equipos buscarán mantenerse como referentes del deporte estudiantil en Saltillo y colocarse nuevamente en posición de disputar el ascenso nacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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