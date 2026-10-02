Lobos UAdeC afronta doble desafío este sábado en el arranque de la Liga ABE

Los Lobos de la UAdeC tendrán un sábado de intensa actividad en la Liga ABE 2026-2027, cuando sus representativos varonil y femenil entren en acción este sábado con la meta de comenzar a construir una temporada que los lleve de regreso a la División I del basquetbol universitario mexicano.

La rama varonil visitará a la Universidad de Monterrey (UDEM) a las 3 de la tarde, en el Gimnasio del Colegio Euro Americano del Valle, compromiso que representará la segunda parada de una exigente gira con la que la quinteta dirigida por Osvaldo Rodríguez abre su calendario.

Los Lobos renovaron parte de su plantilla para esta campaña con las incorporaciones de Axel Romano, Christian Valenzuela, José Vázquez, Guillermo Vázquez y Raúl Salinas, elementos que buscarán fortalecer un conjunto que nuevamente tendrá como objetivo colocarse entre los protagonistas de la Segunda División y disputar el boleto de ascenso.