Participa Manolo Jiménez en encuentro de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’

El gobernador Manolo Jiménez Salinas participó este miércoles en Ciudad de México en el encuentro anual de “Los 300 líderes más influyentes de México”, organizado por la revista Líderes Mexicanos, publicación que desde 2001 reconoce a figuras con influencia en la vida política, económica, social y cultural del país. “En la CDMX participamos en la comida de Los 300 Líderes más Influyentes de México, donde coincidimos con grandes personalidades del país. Este es un espacio importante para fortalecer alianzas, compartir ideas y seguir generando oportunidades para Coahuila. ¡Aquí seguimos trabajando y poniendo en alto a nuestra tierra!”, destacó el gobernador.

El encuentro reunió a empresarios, políticos, líderes de opinión, periodistas, artistas, deportistas, científicos y representantes de organizaciones civiles, en un espacio de diálogo y vinculación entre representantes de distintos sectores. Entre los invitados y participantes estuvieron Raúl Ferráez y Jorge Ferráez, presidentes de Líderes Mexicanos; Mikel Arriola, de la Liga MX; Fernando Chico Pardo, presidente y socio mayoritario de Co-Chairman Carrix/SSA Marine; Bernardo Gómez Martínez, de Grupo Televisa; Joaquín López-Dóriga, de Grupo Radio Fórmula; el escultor Pedro Reyes; Rodrigo Centeno, presidente y CEO de Nissan Mexicana; la diseñadora Carla Fernández, y Alejandro Valenzuela del Río, director general de Banco Azteca. EXPONE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Durante su participación, Jiménez Salinas expuso la visión de su administración en materia de seguridad y señaló que esta constituye el punto de partida de la estrategia estatal para generar certeza, atraer inversiones y mejorar las condiciones de vida de las familias. En entrevista con Líderes Mexicanos, el gobernador señaló que su experiencia tanto en el sector privado como en el servicio público le ha permitido conocer las perspectivas de empresarios y ciudadanos y construir acuerdos a partir del trabajo conjunto. “La fórmula que hemos implementado ha sido trabajo en equipo: ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y gobierno”, puntualizó. De acuerdo con Jiménez Salinas, esta coordinación ha permitido implementar una estrategia estatal sustentada en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, para la cual reportó una inversión superior a los 7 mil 500 millones de pesos en seguridad.

“Seguridad, Estado de derecho y estabilidad laboral”, explicó, forman parte de los factores que, desde la perspectiva de su administración, generan certeza para quienes buscan invertir, trabajar y desarrollar proyectos en Coahuila. IMPULSA EMPLEO Y EDUCACIÓN Ante representantes de distintos sectores, Jiménez Salinas señaló que la administración estatal busca impulsar un crecimiento acompañado por la llegada de empresas capaces de competir por talento y ofrecer mejores salarios y prestaciones, junto con infraestructura, educación vinculada con la industria y políticas sociales. Dentro de estas acciones destacó la educación dual; el programa Level Up, dirigido al fortalecimiento del idioma inglés entre los jóvenes, y Mujeres Echadas para Adelante, mediante el cual se ofrecen alternativas para que mujeres retomen sus estudios y amplíen sus posibilidades laborales. También expuso los alcances de Mejora Coahuila, estrategia transversal que articula acciones de educación, salud, deporte, infraestructura y desarrollo social para llevar programas y servicios directamente a distintas comunidades del estado. DESTACA FORTALEZA INDUSTRIAL El gobernador también se refirió a la presencia de los sectores automotriz y de autopartes en Coahuila y a la participación de la entidad dentro de las cadenas productivas de América del Norte.

Durante el encuentro promovió las condiciones que, según su administración, ofrece el estado en materia de seguridad, estabilidad laboral, desarrollo industrial y atracción de inversiones ante empresarios, líderes de opinión y representantes de sectores estratégicos. “Coahuila no solo es el principal productor de vehículos del país, sino también uno de los principales productores de autopartes”, afirmó Jiménez Salinas, al destacar la estrategia estatal para conservar y fortalecer esta posición. La revista Líderes Mexicanos señala que su selección anual de “Los 300 líderes más influyentes de México” considera el peso estratégico, las acciones y la trascendencia de cada perfil en la vida nacional. El encuentro reúne a representantes de diversos sectores para intercambiar perspectivas sobre el presente y futuro del país. Finalmente, Jiménez Salinas señaló que el objetivo de su administración es consolidar a Coahuila como “el mejor lugar de México para vivir en familia”, mediante acciones en seguridad, empleo, inversión, educación, infraestructura y oportunidades para las nuevas generaciones.