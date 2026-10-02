Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)

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    Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)
    Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco. SANDRA GÓMEZ

Protección Civil mantiene vigilancia permanente; se han acumulado 26 milímetros de lluvia entre la 01:00 y las 08:00 horas de este viernes

Las lluvias registradas desde la noche del jueves, que continúan de forma intermitente, provocaron acumulación de agua en diversos sectores de Torreón. Las dependencias locales mantienen un operativo para atender reportes, realizar desagües y salvaguardar a la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte oficial, se han acumulado 26 milímetros de lluvia entre la 01:00 y las 08:00 horas de este viernes, con pronóstico de lluvias persistentes para el resto del día.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-atienden-erosiones-y-danos-por-temporal-IO23872318

Se normalizó la operación de la bomba Viñedos y se atienden 14 reportes por interrupciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad.

Los pasos a desnivel como el Nudo Mixteco operan con normalidad, con personal en puntos estratégicos como los bulevares Francisco Sarabia, Constitución y Revolución, además del Periférico, El Campesino y La Feria.

$!Personal de Protección Civil mantiene vigilancia en vialidades de Torreón, donde las lluvias dejaron acumulaciones de agua desde la noche del jueves.
Personal de Protección Civil mantiene vigilancia en vialidades de Torreón, donde las lluvias dejaron acumulaciones de agua desde la noche del jueves. SANDRA GÓMEZ

Para prevenir riesgos, desde las 07:30 horas se aplicaron cierres viales temporales en el deprimido de bulevar Revolución, a la altura de Juan Antonio de la Fuente hacia La Jabonera; en los laterales de Periférico RLS y Campesino, de Gómez a Torreón; en el Nudo Mixteco, en su intersección con Constitución e Independencia; y en calzada Ávila Camacho, junto a la barda del aeropuerto.

Las autoridades exhortaron a transitar con precaución, salir solo en caso necesario, evitar zonas con acumulación de agua y atender los avisos oficiales. La Policía Municipal realiza labores de apoyo en campo y la Dirección de Desarrollo Social distribuye hules en sus instalaciones.

Brigadas operan en zonas críticas para revisar vialidades, limpiar alcantarillas y retirar obstrucciones en bocas de tormenta. Para reportar emergencias están habilitados el 911, el teléfono 871 729 0099 y el WhatsApp de la Policía 871 973 7975.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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