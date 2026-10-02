Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)

Las lluvias registradas desde la noche del jueves, que continúan de forma intermitente, provocaron acumulación de agua en diversos sectores de Torreón. Las dependencias locales mantienen un operativo para atender reportes, realizar desagües y salvaguardar a la ciudadanía. De acuerdo con el reporte oficial, se han acumulado 26 milímetros de lluvia entre la 01:00 y las 08:00 horas de este viernes, con pronóstico de lluvias persistentes para el resto del día.

Se normalizó la operación de la bomba Viñedos y se atienden 14 reportes por interrupciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. Los pasos a desnivel como el Nudo Mixteco operan con normalidad, con personal en puntos estratégicos como los bulevares Francisco Sarabia, Constitución y Revolución, además del Periférico, El Campesino y La Feria.

Para prevenir riesgos, desde las 07:30 horas se aplicaron cierres viales temporales en el deprimido de bulevar Revolución, a la altura de Juan Antonio de la Fuente hacia La Jabonera; en los laterales de Periférico RLS y Campesino, de Gómez a Torreón; en el Nudo Mixteco, en su intersección con Constitución e Independencia; y en calzada Ávila Camacho, junto a la barda del aeropuerto. Las autoridades exhortaron a transitar con precaución, salir solo en caso necesario, evitar zonas con acumulación de agua y atender los avisos oficiales. La Policía Municipal realiza labores de apoyo en campo y la Dirección de Desarrollo Social distribuye hules en sus instalaciones.

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Brigadas operan en zonas críticas para revisar vialidades, limpiar alcantarillas y retirar obstrucciones en bocas de tormenta. Para reportar emergencias están habilitados el 911, el teléfono 871 729 0099 y el WhatsApp de la Policía 871 973 7975.