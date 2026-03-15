Bloquean créditos subasta de AHMSA

El gigante de la agroindustria Cargill y Banco Afirme bloquearon, por ahora, la subasta de las unidades productivas de la siderúrgica en quiebra Altos Hornos de México (AHMSA), informaron fuentes cercanas al proceso.

Ambas empresas tienen créditos con garantía prendaria sobre los bienes de AHMSA y su filial, Minera del Norte (Minosa). Mientras no acepten liberar estas garantías, ningún postor interesado en comprar la siderúrgica podrá ser el dueño de todos sus activos.

A Cargill, multinacional de Minnesota que también opera servicios financieros, se le deben mil 422 millones de UDI, a estas alturas, 12 mil 385 millones de pesos, mientras que la deuda con el banco y la almacenadora Afirme es de 954 millones de UDI, unos 8 mil 309 millones de pesos.

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Los acreedores acumulan el 46 por ciento de la deuda reconocida de AHMSA, de 5 mil 186 millones de UDI, o 45 mil 170 millones de pesos.

El presidente de Afirme es Julio César Villarreal Guajardo, también dueño de la siderúrgica Consorcio Villacero, que en 2020 reunió a un grupo de inversionistas que intentaron comprar AHMSA, tres años antes del inicio de su proceso de quiebra.

“Esta parte no manifestará su conformidad, voluntad y/o consentimiento para la inclusión de los activos afectos a sus garantías y, consecuentemente, manifiesta expresamente la negativa a participar en el procedimiento de venta especial propuesto”, informaron ambas empresas a la Jueza concursal, Ruth Huerta.

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“Dado el estado procesal en que nos encontramos, mis representadas, en calidad de acreedoras garantizadas, conservan el derecho de ejecutar sus garantías de manera autónoma respecto de la masa concursal”, agregaron.

Según fuentes cercanas al caso, si Afirme y Cargill quieren vender los bienes que garantizan sus créditos, necesariamente se tiene que hacer dentro del concurso mercantil.

Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

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“El grupo no exhibirá la garantía de seriedad, ya que la contratación y obtención de la misma tiene un costo significativo y, al día de hoy, no existe certeza de que la subasta convocada para el 27 de febrero pueda llevarse a cabo, dado que el síndico no ha exhibido las manifestaciones de conformidad por escrito de los acreedores garantizados participantes”, afirmó el consorcio de Fintech, que encabeza el financiero David Martínez.

La Jueza otorgó 20 días hábiles al síndico para que proponga nuevas bases para la subasta. En las originales, se había planteado un precio mínimo de venta de mil 127 millones de dólares, y Fintech ofrece un plan de inversión de mil millones de dólares para reactivar a las empresas.