En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos

El Día Internacional de la Mujer, 8M, como se le conoce desde hace algunos lustros, se desarrolló en Coahuila igual que se ha venido haciendo desde hace varios años. Marchas, mítines, desmanes, agresiones al patrimonio artístico público y privado, grafiti callejero y pleitos pendencieros entre diferentes agrupaciones de mujeres... Casi todos, actos públicos bien aprovechados por otros grupos con intenciones perversas y distintos intereses, buscando desde la provocación hasta el lucimiento personal, el señalamiento de culpables que no lo son, la agresión a los contingentes de mujeres policías y a los encargados de guardar el orden, señalando como culpables a quienes no hicieron más que marchar para manifestar públicamente su descontento, su enojo, su dolor... Actos con los que, lamentablemente, no se abona nada bueno a la historia de las mujeres.

Un evento, sin embargo, llamó la atención en torno al tema. En el marco del 8M y dentro del contexto encaminado a la celebración de su 69 aniversario, la UAdeC inauguró unos días antes del 8M en el vestíbulo del edificio de Rectoría una muestra artística con obras creadas por universitarios integrantes de su personal administrativo, docente y estudiantes. Catorce obras que recuerdan la historia de las mujeres porque mueven a la reflexión sobre la identidad femenina, la lucha de la mujer por sus derechos y la sororidad que caracteriza sus quehaceres.

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La exposición “Ella Somos Todas” integra pinturas colectivas ejecutadas en diversas técnicas por quienes, sin ser artistas propiamente, eligieron primero de entre mujeres de todas las épocas y todos los oficios a quién querían pintar y luego llevaron su imagen al papel. La convocatoria y organización salió de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y el programa Lobos Culturales.

Durante la inauguración, autoridades universitarias tomaron la palabra. El tesorero, Evaristo Alférez, destacó que la exposición “Ella Somos Todas” constituye una expresión artística colectiva que reconoce el papel de las mujeres en los distintos ámbitos del quehacer universitario, e invitó a continuar promoviendo valores como la equidad, el respeto y el reconocimiento pleno de las mujeres universitarias, cuya labor fortalece día a día a la máxima casa de estudios. Mientras el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares, señaló que la muestra “trasciende el acto cultural para convertirse en una declaración institucional de respeto e igualdad, ya que el arte y la cultura permiten propiciar espacios de análisis y reflexión sobre el significado del 8M”. Mencionó también que, durante 2025, la participación de mujeres universitarias en actividades culturales y artísticas superó con mucho a la de los hombres, y lo atribuyó a la consolidación de entornos inclusivos y seguros para la expresión creativa. También aclaró que “no se trata de una competencia de género, sino de una tendencia que confirma el impacto de políticas orientadas a la inclusión y la no discriminación”.

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Ana Elena Flores González, subcoordinadora de Difusión Cultural, aludió al significado especial de la muestra al realizarse en el marco del 69 aniversario de la Universidad, institución que, por casi siete décadas, ha sido “semillero de conocimiento, pensamiento crítico y transformación social”. Coincido en el énfasis que puso al señalar que “celebrar el aniversario institucional implica reconocer las historias y aportaciones de las mujeres que han construido y continúan construyendo la vida universitaria”.

La muestra reúne obras creadas en forma colectiva por improvisados artistas y en distintas técnicas mediante el siguiente mecanismo, me contaron algunos de los creadores: los que decidieron participar recibieron una capacitación de una hora sobre cómo pintar un retrato y de ahí partieron para realizarlo en una jornada laboral en la que manifestaron su compromiso y reconocimiento a un puñado de mujeres, no todas universitarias. Pues sí, lo tengo que decir, porque quiero agradecerlo públicamente. Tengo el honor de haber sido elegida por la Infoteca Central para dibujarme y exhibir su obra junto a las que muestran a otras 13 mujeres, como Claudia Berrueto, Leona Vicario o Diana de Gales. Agradezco a mis colegas por haber tomado el pincel para trazar en el papel a una devota de los libros y las palabras que resguardan.