Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord

Aguas de Saltillo (Agsal) reportó un incremento del 5 por ciento en el consumo de agua durante el mes de febrero, periodo que históricamente registraba cifras menores debido a las bajas temperaturas. Sin embargo, en los últimos cinco años el comportamiento climático ha cambiado y febrero —tradicionalmente asociado con temperaturas gélidas— se ha convertido en un mes más cálido, lo que ha derivado en un mayor consumo del recurso hídrico. TE PUEDE INTERESAR: Diciembre, el mes de mayor consumo... de agua; en Saltillo cada año la demanda del líquido se incrementa dos por ciento Las cifras reflejan esta tendencia. De acuerdo con información oficial de la paramunicipal, este año el consumo alcanzó los 110 litros por persona al día, cifra superior a la registrada en febrero de 2022, cuando se contabilizaron 105 litros per cápita. El aumento resulta significativo si se considera que entre febrero de 2022 y el mismo mes de 2025 el consumo por habitante apenas había crecido un litro. No obstante, en 2026 se elevó hasta los 110 litros diarios por persona. Según Agsal, este incremento está directamente relacionado con el aumento de las temperaturas registrado en la ciudad.

CALOR EXTREMO: DE 2 A 34 GRADOS Este fenómeno coincide con registros térmicos inusuales en Saltillo. Hace apenas cinco años, las temperaturas de febrero rara vez superaban los 20 grados centígrados y era común que se registraran descensos de hasta -2 grados. En contraste, este año se presentaron olas de calor que elevaron el termómetro hasta los 35 centígrados. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: En 5 años, incrementa 11% consumo de agua en hogares El comportamiento atípico fue documentado por la asociación “Apoya tu Bosque Local”, que advirtió sobre un panorama preocupante al comparar registros históricos de temperatura en la ciudad. De acuerdo con la organización, el cambio climático en Saltillo es cada vez más evidente. Como ejemplo, señalaron que el 26 de febrero de hace 14 años la ciudad registró una temperatura de 2 grados centígrados, mientras que en la misma fecha de 2026 el termómetro alcanzó los 34 grados. Incluso, el pasado 19 de febrero se registró un máximo de 35 grados, una situación que activistas atribuyen a décadas de falta de preservación ambiental.

URBANIZACIÓN Y PÉRDIDA DE ÁREAS VERDES La asociación ambientalista “Apoya tu Bosque Local” atribuye el aumento de temperatura en Saltillo a la falta de planeación en el crecimiento urbano. Señalan que, durante la última década, la ciudad se ha expandido hacia la Sierra de Zapalinamé, reemplazando áreas boscosas por desarrollos habitacionales. De acuerdo con la organización, incrementar las áreas verdes podría ayudar a mitigar el impacto del cambio climático, ya que estas pueden reducir la temperatura promedio de una zona entre 4 y 8 grados, e incluso hasta 10 grados en espacios con sombra abundante. “La pérdida de estos pulmones vegetales no solo incrementa el calor, sino que también afecta la recarga de los mantos acuíferos al aumentar la demanda del recurso hídrico”, advirtieron.

PLAN ANTISEQUÍA: GARANTÍA POR SIETE AÑOS Ante este panorama de aumento de temperaturas y mayor consumo de agua, la paramunicipal puso en marcha desde 2023 un Plan Antisequía con el objetivo de asegurar el suministro de agua potable frente al agotamiento de las fuentes actuales. Entre los ejes principales de la estrategia se encuentra la diversificación de las zonas de extracción para evitar depender de un solo acuífero. TE PUEDE INTERESAR: El clima del 2025 confirma que Saltillo dejó de ser templado y pasó a ser caluroso También contempla la instalación de nueva tubería para reducir fugas en la red de distribución, así como campañas de concientización dirigidas a la población para fomentar el ahorro de agua. Agsal estima que, de ejecutarse correctamente estas acciones, el abastecimiento de agua para la ciudad podría garantizarse durante un periodo aproximado de siete años, considerado de mediano a corto plazo frente a los desafíos que plantea el cambio climático.

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