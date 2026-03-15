$!Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía

La mariguana se mantiene como la droga de mayor impacto entre las atenciones realizadas en Saltillo y Ramos Arizpe, de los cuales 8 de cada 10 casos son en adolescentes, se revela en registros públicos del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

De acuerdo con los datos, durante todo 2025 los centros atendieron a 177 jóvenes de entre 10 y 35 años que señalaron al cannabis como la sustancia que motivó su tratamiento.

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Del total de casos, 141 atenciones —equivalentes al 80 por ciento— correspondieron a adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años.

La información se obtiene a partir de la “entrevista inicial”, un instrumento que forma parte del Expediente Clínico Electrónico y que se aplica cuando una persona solicita atención por primera vez en un Centro de Integración Juvenil.