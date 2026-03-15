Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
    La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ. Freepik

El 80 por ciento de las atenciones se dieron en jóvenes entre 10 y 19 años de edad

La mariguana se mantiene como la droga de mayor impacto entre las atenciones realizadas en Saltillo y Ramos Arizpe, de los cuales 8 de cada 10 casos son en adolescentes, se revela en registros públicos del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

De acuerdo con los datos, durante todo 2025 los centros atendieron a 177 jóvenes de entre 10 y 35 años que señalaron al cannabis como la sustancia que motivó su tratamiento.

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Del total de casos, 141 atenciones —equivalentes al 80 por ciento— correspondieron a adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años.

La información se obtiene a partir de la “entrevista inicial”, un instrumento que forma parte del Expediente Clínico Electrónico y que se aplica cuando una persona solicita atención por primera vez en un Centro de Integración Juvenil.

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Esta tendencia se mantiene respecto a 2024, cuando la mariguana también fue la sustancia que más jóvenes señalaron como causa principal de afectaciones y por la que requirieron atención profesional.

Durante 2025 se registraron además 115 atenciones relacionadas con “estimulantes de tipo anfetamínico” —categoría que incluye el consumo de cristal—, así como 76 casos vinculados con alcohol.

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Asimismo, se contabilizaron 39 atenciones por consumo de tabaco, 19 por inhalables, ocho por depresores del sistema nervioso central —como clonazepam o benzodiacepinas—, 11 por cocaína y un caso relacionado con alucinógenos.

Los registros de 2025 también indicaron que, en ambos municipios, 36 jóvenes —consumidores de drogas o no— manifestaron sentir depresión, 11 reportaron autolesiones y cuatro ideación suicida.

$!Por primera vez, los CIJ en la localidad reportaron un caso de ludopatía.
Por primera vez, los CIJ en la localidad reportaron un caso de ludopatía. Freepik

ATIENDEN A JOVEN CON LUDOPATÍA

De manera adicional, y a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, el reporte incluye la atención de un joven por ludopatía. Se trata de un hombre de entre 20 y 24 años, con estudios superiores y actividad laboral constante.

En marzo de 2024, la directora del CIJ Saltillo, Norma Pérez Reyes, afirmó que hasta ese momento el centro no había atendido casos de jóvenes con problemas de ludopatía.

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En aquella ocasión explicó que la adicción al juego genera sensaciones similares a las provocadas por otras sustancias.

“Los mecanismos relacionados con este problema de salud son muy parecidos a los del consumo de sustancias, porque hay momentos en que la persona presenta una conducta compulsiva e irracional al apostar. La adrenalina que provoca puede generar un proceso de adicción, sobre todo cuando se atraviesan rachas favorables”, señaló Pérez Reyes.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

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