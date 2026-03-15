De cara a Semana Santa, ¿aún hay disponibilidad de vuelos Saltillo-Cancún?

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    De cara a Semana Santa, ¿aún hay disponibilidad de vuelos Saltillo-Cancún?
    Los vuelos directos de Saltillo a Cancún mantienen salidas a las 2:30 de la tarde y registran todavía decenas de asientos disponibles para finales de marzo y principios de abril. ARCHIVO

Vuelos directos en jueves y viernes santos tienen cerca de 118 asientos disponibles de los 186 que ofrece VivaAerobús

A pocos días del arranque de la Semana Santa, restan cerca del 52 por ciento de boletos para el vuelo directo de Saltillo a Cancún el domingo 29 de marzo.

De acuerdo con la página de VivaAerobús en una revisión realizada el sábado 14 de marzo por la noche, restan 97 asientos desocupados de los 186 totales del avión para esa fecha.

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Cabe mencionar que escoger un asiento regular tiene un costo de 250 pesos, uno con mayor espacio cuesta 349 y un Priority, es decir con más espacio y abordaje prioritario cuesta 408 pesos más.

Según la plataforma, el vuelo tiene un costo de 2 mil 14 pesos sin considerar beneficios como maletas documentadas o la elección de asientos. Este precio ya contempla la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

En el caso del siguiente vuelo directo, es decir el del jueves 2 de abril, hay todavía 118 asientos disponibles de los mismos 186, con un costo por boleto de mil 74 pesos también sin considerar servicios adicionales.

En el caso del viernes 3 de abril, de Saltillo a Cancún aún hay 112 boletos disponibles, con el mismo precio de mil 74 pesos ya incluyendo la TUA.

Todos los vuelos mencionados tienen un horario de salida a las 2:30 de la tarde con hora de llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún a las 5:55 pm.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

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