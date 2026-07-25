Coahuila, el Estado más seguro del País

Los resultados correspondientes al corte de junio mantienen a Piedras Negras como la segunda ciudad con mejor evaluación del país y la frontera con los mejores niveles de confianza entre la población.

Coahuila volvió a posicionarse como la entidad con los mejores indicadores de percepción ciudadana, al colocar a las tres ciudades que evalúa la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dentro del Top 5 nacional durante el segundo trimestre de 2026.

Saltillo, por su parte, avanzó un peldaño respecto a la medición anterior al pasar del cuarto al tercer sitio nacional, con lo que conserva el reconocimiento como la capital estatal con mejores indicadores en este rubro. En tanto, Torreón se ubicó en la quinta posición del listado nacional.

FORTALECEN INFRAESTRUCTURA Y COORDINACIÓN

El Gobierno de Coahuila atribuyó estos resultados al fortalecimiento del modelo estatal de seguridad, impulsado desde el inicio de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, basado en estrategias de prevención, proximidad social, inteligencia operativa y capacidad de reacción.

Como parte de ese esquema, la administración estatal ha destinado recursos para ampliar la infraestructura de seguridad, renovar el parque vehicular, adquirir equipamiento especializado y mejorar las condiciones salariales y laborales del personal de las corporaciones.

Entre las acciones destacan la entrega y construcción de 18 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, además de la instalación de cinco arcos carreteros de seguridad distribuidos estratégicamente en las distintas regiones de la entidad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró que continuará el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas, las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, las fiscalías, la sociedad civil y la iniciativa privada para mantener las condiciones de estabilidad en el estado.

Asimismo, recordó que para 2026 se aprobó un presupuesto superior a los 4 mil millones de pesos destinado al rubro de seguridad, con el objetivo de fortalecer el denominado Modelo Coahuila y mantener a la entidad entre las mejor evaluadas del país.