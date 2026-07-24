Premian trayectoria, trabajo y legado con la Presea Saltillo 2026; ‘sigamos abonando a la grandeza de nuestra tierra’: Manolo Jiménez

En el marco de la celebración por el 449 aniversario de Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González entregaron la Presea Saltillo 2026, máximo galardón otorgado por el municipio, con el que este año se reconoció la trayectoria del Colegio San José, Luis Arizpe Jiménez y Carlos Eugenio de la Peña Ramos. En sesión solemne de Cabildo, el Colegio San José recibió la presea en la categoría Institucional, mientras que Luis Arizpe Jiménez fue reconocido En Vida y Carlos Eugenio de la Peña Ramos, de manera Post Mortem, por sus aportaciones al desarrollo y bienestar de la capital coahuilense.

Durante la ceremonia, el alcalde Javier Díaz destacó que el Colegio San José ha contribuido a la formación de generaciones de saltillenses y mantiene un vínculo con la tradición educativa y pastoral de la Diócesis de Saltillo. “Su vínculo con la tradición educativa y pastoral de la Diócesis de Saltillo ha fortalecido su misión, su legado permanece en las generaciones que han pasado por sus aulas y que hoy, desde distintos ámbitos, contribuyen al crecimiento y bienestar de Saltillo”, señaló. En la categoría En Vida, Luis Arizpe Jiménez fue reconocido por su trayectoria empresarial, liderazgo y compromiso con la comunidad. El alcalde resaltó sus aportaciones al fortalecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo empresarial, así como su participación en organismos sociales y empresariales.

Entre sus responsabilidades, destacó su paso por la presidencia de Cáritas de Saltillo y la Cruz Roja Mexicana, además de su participación en el Consejo del Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila y el Comité del Diezmo de la Diócesis de Saltillo. La Presea Saltillo 2026 en la categoría Post Mortem fue entregada a Carlos Eugenio de la Peña Ramos, a quien se reconoció como un saltillense ejemplar cuya trayectoria estuvo marcada por el servicio público, el trabajo y el compromiso con su tierra. Díaz González destacó su participación en proyectos educativos y sociales, así como en obras de perforación de pozos profundos y proyectos hidráulicos que contribuyeron a fortalecer el suministro de agua para miles de familias. También resaltó su impulso a la generación de empleos, el desarrollo económico y la infraestructura de la ciudad, además de su promoción de la charrería. El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que los tres homenajeados representan la grandeza de Saltillo y reconoció que sus trayectorias dejaron beneficios para la comunidad.

Asimismo, durante la ceremonia, el mandatario estatal afirmó que Saltillo es una de las mejores ciudades del país para vivir, trabajar y formar una familia, además de ser la capital más segura de México y una de las más competitivas. “Para mí es un gusto estar aquí para conmemorar los 449 años de gloria y de grandeza de Saltillo de mis amores”, expresó. UNA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR Manolo Jiménez destacó que hoy Saltillo es una de las mejores ciudades del país para vivir, y recordó que la capital de Coahuila es la cuarta ciudad más competitiva de México; la ciudad capital más segura del país; y la segunda ciudad con el mayor PIB per cápita a nivel nacional.Comentó que estos logros no son obra de la casualidad, sino que son resultado de un trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, entre empresarios, trabajadores y universidades. Exhortó a las y los saltillenses, así como a las y los coahuilenses, a seguir unidos para seguir construyendo nuestra grandeza. “Reiteramos nuestro compromiso con Saltillo; la grandeza de nuestra ciudad ha sido con base en la comunidad, y por eso pedimos que cada quien le sigamos abonando a la grandeza de nuestra tierra desde nuestra trinchera, para que Saltillo siga siendo una de las mejores ciudades para vivir con nuestras familias por muchos años más”, externó el Mandatario estatal.