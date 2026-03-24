Coahuila: enternece diputada María del Mar Treviño al presidir sesión con su hijo en brazos

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Coahuila: enternece diputada María del Mar Treviño al presidir sesión con su hijo en brazos
    La diputada María del Mar Treviño inició la sesión del Congreso de Coahuila con su hijo en brazos, un gesto que generó reconocimiento entre legisladores y visibilizó la conciliación entre maternidad y vida laboral. HOMERO SÁNCHEZ

La presidenta de la Mesa Directiva, María del Mar Treviño, acudió al inicio de la sesión con su hijo Carlitos, gesto que generó reconocimiento entre legisladores y puso sobre la mesa la conciliación entre la vida laboral y la maternidad

Un momento poco habitual, pero significativo, se vivió al inicio de la sesión de este martes en el Congreso del Estado, cuando la diputada María del Mar Treviño, presidenta de la Mesa Directiva, ingresó al recinto legislativo con su hijo Carlitos en brazos.

La escena llamó la atención de legisladores y asistentes, pues reflejó la realidad que enfrentan muchas mujeres que combinan su desarrollo profesional con la maternidad. El gesto también fue interpretado como una muestra de apertura en el entorno laboral del Congreso de Coahuila, donde se busca fomentar espacios más inclusivos para las familias de quienes ahí trabajan.

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Durante el arranque de la sesión, el diputado Alberto Hurtado tomó la palabra para reconocer públicamente a su compañera legisladora. En su intervención destacó el desempeño de Treviño al frente de la Mesa Directiva y subrayó el compromiso que ha mostrado en la conducción de los trabajos legislativos.

Además, el legislador expresó que Carlitos siempre será bienvenido en el recinto parlamentario, al considerar que el Congreso debe ser un espacio que respete y acompañe las distintas realidades de quienes lo integran.

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El momento generó comentarios entre los presentes y fue visto como un recordatorio de los retos que enfrentan muchas mujeres en el ámbito laboral, así como de la importancia de construir entornos que permitan equilibrar las responsabilidades profesionales con la vida familiar.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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