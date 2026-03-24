Coahuila: enternece diputada María del Mar Treviño al presidir sesión con su hijo en brazos

Un momento poco habitual, pero significativo, se vivió al inicio de la sesión de este martes en el Congreso del Estado, cuando la diputada María del Mar Treviño, presidenta de la Mesa Directiva, ingresó al recinto legislativo con su hijo Carlitos en brazos.

La escena llamó la atención de legisladores y asistentes, pues reflejó la realidad que enfrentan muchas mujeres que combinan su desarrollo profesional con la maternidad. El gesto también fue interpretado como una muestra de apertura en el entorno laboral del Congreso de Coahuila, donde se busca fomentar espacios más inclusivos para las familias de quienes ahí trabajan.