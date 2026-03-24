Coahuila: enternece diputada María del Mar Treviño al presidir sesión con su hijo en brazos
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La presidenta de la Mesa Directiva, María del Mar Treviño, acudió al inicio de la sesión con su hijo Carlitos, gesto que generó reconocimiento entre legisladores y puso sobre la mesa la conciliación entre la vida laboral y la maternidad
Un momento poco habitual, pero significativo, se vivió al inicio de la sesión de este martes en el Congreso del Estado, cuando la diputada María del Mar Treviño, presidenta de la Mesa Directiva, ingresó al recinto legislativo con su hijo Carlitos en brazos.
La escena llamó la atención de legisladores y asistentes, pues reflejó la realidad que enfrentan muchas mujeres que combinan su desarrollo profesional con la maternidad. El gesto también fue interpretado como una muestra de apertura en el entorno laboral del Congreso de Coahuila, donde se busca fomentar espacios más inclusivos para las familias de quienes ahí trabajan.
Durante el arranque de la sesión, el diputado Alberto Hurtado tomó la palabra para reconocer públicamente a su compañera legisladora. En su intervención destacó el desempeño de Treviño al frente de la Mesa Directiva y subrayó el compromiso que ha mostrado en la conducción de los trabajos legislativos.
Además, el legislador expresó que Carlitos siempre será bienvenido en el recinto parlamentario, al considerar que el Congreso debe ser un espacio que respete y acompañe las distintas realidades de quienes lo integran.
El momento generó comentarios entre los presentes y fue visto como un recordatorio de los retos que enfrentan muchas mujeres en el ámbito laboral, así como de la importancia de construir entornos que permitan equilibrar las responsabilidades profesionales con la vida familiar.