Posponen audiencia por feminicidio de Silvia en el ejido Tinajuela; otorgan prórroga de tres meses para investigación

La justicia para Silvia, la adolescente de 13 años víctima de feminicidio en un ejido de Saltillo, ha entrado en una nueva fase de espera. Este lunes 23 de marzo de 2026, el Poder Judicial informó que la audiencia de Hugo, de 21 años, quien enfrenta cargos por la muerte de la menor, fue pospuesta tras otorgarse una prórroga de tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, este nuevo plazo vence el 1 de junio de 2026, tiempo en el cual tanto la defensa del imputado como la representación de la víctima podrán recabar más pruebas dentro de las causas penales 2167/2025 y su acumulado 2168/2025.

Hugo permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras es investigado por los delitos de feminicidio y violación equiparada en persona menor de 15 años. EL NOVIAZGO Silvia desapareció hace cuatro meses y el 20 de noviembre su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío. Durante el proceso se ha revelado que Silvia y el ahora imputado mantenían una relación sentimental. El padre de la menor, don Hilario Camarillo Hernández, mostró anteriormente un cuaderno de dibujos de su hija donde resaltaban corazones y frases como: “Andamos desde el año 2023. ‘Hugo y Silvia’”, evidencia que ha formado parte de las indagatorias sobre el contexto del crimen. Desde la vinculación a proceso no se han dado a conocer más detalles del caso, pero la repercusión para la familia de Silvia no ha dado tregua.

CRISIS FAMILIAR La familia Camarillo no solo enfrenta el dolor del feminicidio, sino también una crisis institucional. Tras la muerte de Silvia, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) resguardó a los otros cuatro hijos menores de edad de la pareja —dos gemelas y dos niños de 12 y 10 años—, lo que ha dejado a los padres en un estado de desesperación, de acuerdo con información dada por la activista Jackie Campbell. Aunado a esto, don Hilario ha denunciado que los prejuicios y especulaciones en redes sociales han dañado profundamente la imagen de su familia, desmintiendo que la joven sufriera violencia en su hogar o estuviera abandonada. “Todos esos comentarios nos están perjudicando de más”, señaló a VANGUARDIA durante los primeros días posteriores al suceso, haciendo un llamado a la sociedad para respetar su proceso de duelo y el camino legal para esclarecer lo sucedido. Con la extensión del plazo hasta junio, el caso de Silvia continúa en investigación en la búsqueda de justicia por el feminicidio de la joven.

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