Festival Vaquero de Monclova espera hasta 15 mil visitantes este fin de semana: Carlos Villarreal

MONCLOVA, COAH.- Con la mira puesta en consolidar a Monclova como un polo de atracción turística y cultural en la Región Centro de Coahuila, el alcalde Carlos Villarreal Pérez presentó oficialmente el Festival Vaquero Monclova 2026, evento que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle. La iniciativa, impulsada por empresarios locales, cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, como parte de una estrategia para fortalecer la economía a través del turismo y la realización de eventos.

El festival ofrecerá un programa diseñado para toda la familia, donde convergen la música, la gastronomía y las tradiciones del norte del país. Entre las actividades más destacadas se encuentran los conciertos de La Casetera y Grupo Pesado, además de un concurso de asadores, el tradicional Día del Taco y diversas dinámicas recreativas y culturales que buscan atraer tanto a visitantes locales como foráneos. Durante la presentación, el alcalde destacó que el evento ya registra un avance considerable en la venta de boletos, lo que permite proyectar una asistencia de entre 4 mil y 5 mil personas por día, alcanzando hasta 15 mil visitantes durante todo el fin de semana. “Es un tema positivo para la comunidad, la respuesta ha sido muy buena y eso se refleja en la venta que ya se tiene”, señaló. Villarreal Pérez subrayó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia de diversificación económica que ha dado resultados en los primeros meses de su administración, al incentivar el turismo de reuniones en sus distintas modalidades.

A la par del festival, Monclova será sede de un torneo nacional de fútbol categoría sub-15, en el que participarán 18 equipos y alrededor de 400 personas entre jugadores, entrenadores y organizadores, lo que ha generado una importante ocupación hotelera en la ciudad. “Ya hemos tenido fines de semana con hoteles llenos previo a Semana Santa, y esto confirma que debemos seguir impulsando eventos deportivos, culturales y sociales”, explicó.

En materia de seguridad, el edil aseguró que se mantendrá la coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar un ambiente tranquilo durante el desarrollo del evento. Finalmente, destacó que Monclova continúa posicionándose como sede de grandes eventos, lo que no solo genera derrama económica, sino también fortalece la imagen de la ciudad a nivel regional y estatal.

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