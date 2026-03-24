Festival Vaquero de Monclova espera hasta 15 mil visitantes este fin de semana: Carlos Villarreal

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 24 marzo 2026
    Festival Vaquero de Monclova espera hasta 15 mil visitantes este fin de semana: Carlos Villarreal
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez presentó el Festival Vaquero Monclova 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle. LIDIET MEXICANO

El alcalde presentó el Festival Vaquero Monclova 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo con conciertos, gastronomía y actividades familiares

MONCLOVA, COAH.- Con la mira puesta en consolidar a Monclova como un polo de atracción turística y cultural en la Región Centro de Coahuila, el alcalde Carlos Villarreal Pérez presentó oficialmente el Festival Vaquero Monclova 2026, evento que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

La iniciativa, impulsada por empresarios locales, cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, como parte de una estrategia para fortalecer la economía a través del turismo y la realización de eventos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/visita-de-comitiva-de-canada-impulsa-oportunidades-economicas-en-torreon-JG19683280

El festival ofrecerá un programa diseñado para toda la familia, donde convergen la música, la gastronomía y las tradiciones del norte del país. Entre las actividades más destacadas se encuentran los conciertos de La Casetera y Grupo Pesado, además de un concurso de asadores, el tradicional Día del Taco y diversas dinámicas recreativas y culturales que buscan atraer tanto a visitantes locales como foráneos.

Durante la presentación, el alcalde destacó que el evento ya registra un avance considerable en la venta de boletos, lo que permite proyectar una asistencia de entre 4 mil y 5 mil personas por día, alcanzando hasta 15 mil visitantes durante todo el fin de semana.

“Es un tema positivo para la comunidad, la respuesta ha sido muy buena y eso se refleja en la venta que ya se tiene”, señaló.

Villarreal Pérez subrayó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia de diversificación económica que ha dado resultados en los primeros meses de su administración, al incentivar el turismo de reuniones en sus distintas modalidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/simas-torreon-busca-acuerdo-con-la-conagua-para-saldar-adeudo-historico-y-recuperar-acceso-a-fondos-federales-IG19682930

A la par del festival, Monclova será sede de un torneo nacional de fútbol categoría sub-15, en el que participarán 18 equipos y alrededor de 400 personas entre jugadores, entrenadores y organizadores, lo que ha generado una importante ocupación hotelera en la ciudad.

“Ya hemos tenido fines de semana con hoteles llenos previo a Semana Santa, y esto confirma que debemos seguir impulsando eventos deportivos, culturales y sociales”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/el-restaurantero-saltillense-abraham-queda-en-libertad-tras-ser-denunciado-por-presunto-fraude-amparo-frena-audiencia-inicial-GJ19675982

En materia de seguridad, el edil aseguró que se mantendrá la coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar un ambiente tranquilo durante el desarrollo del evento.

Finalmente, destacó que Monclova continúa posicionándose como sede de grandes eventos, lo que no solo genera derrama económica, sino también fortalece la imagen de la ciudad a nivel regional y estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Conciencia trumpista

Conciencia trumpista
true

Isla del Sol, la extorsión de la 4T para Cuba
true

POLITICÓN: En el Plan B, el PT se la vuelve a hacer a la 4T
Ana Cristina García Rumayor, gerente de ARHCOS, comentó que el apoyo a las Pymes será distinto al apoyo de las empresas corporativas internacionales por los procesos estandarizados.

Saltillo: Asociación de RRHH plantea apoyar a las PYMES ante la reducción de la jornada laboral
Diversas fuentes oficiales en Teherán han negado que se estén llevando a cabo conversaciones.

La violencia en Oriente Medio continúa después de que Trump afirmara haber mantenido conversaciones ‘muy buenas’ con Irán
El entrenamiento incluyó ejercicios de corrido de bases y fundamentos defensivos por posición.

Saltillo: Mario Meza se integra y Saraperos se declaran listos para debut ante Acereros
A medio siglo del golpe de 1976, la conmemoración de este año estuvo marcada por las protestas contra los profundos recortes presupuestarios y las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que han impactado también en la financiación de los sitios de memoria.

Los recortes del gobierno de Argentina socavan la memoria de dictadura
El presidente Donald Trump amenazó el sábado con desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los aeropuertos a partir del lunes 23 de marzo si los demócratas no aprobaban de inmediato un plan para financiar el Departamento de Seguridad Nacional.

Agentes del ICE ya patrullan aeropuertos en EU: lo que hay que saber