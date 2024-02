Coahuila, entre entidades más competitivas... pero lejos de las más innovadoras

“ ¿Cómo quieres que haya ciencia? ¿Cómo quieres que haya centros de investigación si no alcanza ni para pagar el dinero de las comidas en las escuelas públicas? ya no hay dinero para investigación ”, puntualizó el economista.

MÉXICO NO SOLO DEBE MAQUILAR IDEAS

Por su parte, Francisco Javier Orozco, líder del FAIR Center for Financial Access, Inclusion and Research del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), indicó que México también debe generar ideas, no solo maquilarlas.

“Ideas que salgan de los propios mexicanos porque eso tiene un impacto en la productividad, No únicamente en la parte Manufacturera sino que fomenta también un nuevo tipo de empleo mucho más técnico o de pensamiento o de formación del juicio crítico. Eso hace que las ideas no solo se produzcan en nuestro país sino que también salgan a otras partes del mundo”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR: Proyecto del Tec Saltillo gana premio del banco Santander por método para obtener agua potable y fabricar baterías

Mencionó que si bien puede representa una inversión menor a la manufactura, se debe encontrar una combinación para no solo trabajar en nuevas ideas sino también maquilarlas o ensamblarlas.

Además indicó que es fundamental que las empresas tengan la capacidad de adaptarse y detectar los cambios en el mercado para poder sobrevivir, pues además su tiempo de vida se está acortando.

Explicó que se destina solo cerca del 5 por ciento a innovaciones que tienen que ver con cosas actuales como inteligencia artificial, internet de las cosas o data analytics.

“Ahora nos enfrentamos por los cambios de hábitos de consumo de las personas, a empresas que pueden durar cinco o 10 años y esto es impactante porque esta es la razón por la que las empresas deben invertir en innovación y en creatividad, porque seguramente su producto y su mercado va a cambiar en el corto plazo.

“Si sigues manufacturando en serie, posiblemente habrá un cambio que te pueda sacar del mercado porque alguien más sí lo está haciendo”, detalló Orozco Bendímez.

Respecto a la diferencia entre Saltillo y Monterrey, el experto consideró que se debe a la competitividad que han generado las empresas lo que ha exigido un nuevo enfoque de innovación y por lo tanto generó una vocación diferente en la capital de Nuevo León.

Además consideró importantes las políticas públicas que fomenten el crecimiento y el tipo de crecimiento tiene que tener cada uno de los estados y cada una de las ciudades.