Coahuila, entre los estados donde Marx Arriaga mantiene capital político magisterial

Más allá del cargo administrativo, Arriaga ha tejido una estructura de respaldo docente en estados como Chihuahua, Baja California, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México y Coahuila , donde grupos de profesores vinculados a la pedagogía crítica han participado en espacios de discusión impulsados por el propio académico.

Cabe destacar que Marx Arriaga adelantó que hoy martes dejará su oficina en la SEP y acudirá a Conciliación y Arbitraje tras cumplir su jornada.

Desde el viernes, el funcionario cesado permanece en su oficina en las instalaciones centrales de la dependencia, en avenida Universidad 1200, y ha encabezado transmisiones en vivo y asambleas con docentes afines al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Su exigencia es clara: que su destitución se formalice conforme al marco legal y no mediante una notificación verbal.

De acuerdo con el diario La Jornada, Coahuila se encuentra entre las entidades donde Marx Arriaga Navarro ha consolidado una base de apoyo magisterial, en el contexto de la confrontación abierta tras su relevo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las llamadas Fogatas Freireanas y Fogatas Insurgentes —círculos de estudio organizados en los últimos años— habrían congregado a más de 3 mil docentes en cerca de 300 encuentros, con una base activa de alrededor de mil 500 maestros registrados a inicios de este año. Estos núcleos son ahora el soporte político del movimiento que cuestiona el rumbo que, aseguran, ha tomado la NEM.

SEÑALAMIENTOS

En una transmisión titulada Protesta con propuesta, Arriaga sostuvo que el 22 de octubre recibió instrucciones para modificar contenidos de los Libros de Texto Gratuitos, en particular el material Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Según su versión, la solicitud —atribuida a la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez— implicaba eliminar referencias a la memoria histórica de la lucha magisterial.

El exfuncionario negó que los ajustes estuvieran relacionados con contenidos sobre mujeres, pueblos indígenas o infancia en movilidad. También afirmó que no se asignaron recursos suficientes para ampliar la calidad y el alcance de los materiales educativos.

Arriaga cuestionó además la conducción institucional bajo el secretario Mario Delgado y sostuvo que la dependencia ha modificado de manera unilateral el plan de estudios 2022, desplazando al magisterio en decisiones clave. Indicó que no ha tenido comunicación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abordar su situación.

La SEP informó el viernes que el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos se haría efectivo de inmediato. Como sustituta fue designada la poeta Nadia López García, quien en 2018 recibió el Premio Nacional de la Juventud de manos del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Tras varias horas de deliberación, la asamblea encabezada por Arriaga anunció un receso para definir “acciones claras como movimiento”, a la espera de nuevos posicionamientos oficiales.

En el fondo, la disputa refleja tensiones internas por el control político y pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto que aún enfrenta resistencias, ajustes y pugnas entre corrientes que buscan incidir en la orientación de la educación pública nacional.

El apoyo de los docentes a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) no es uniforme, pero se sostiene principalmente en la revalorización de su autonomía profesional. Para muchos maestros, este modelo representa un voto de confianza a su capacidad de decidir qué y cómo enseñar según el contexto de sus alumnos.

QUÉ IMPLICA LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

1. El Codiseño Curricular

A diferencia de modelos anteriores donde el docente era un “ejecutor” de programas diseñados en oficinas centrales, la NEM permite el codiseño. Los maestros de la región Laguna, por ejemplo, pueden adaptar los contenidos nacionales a la realidad agrícola, industrial o urbana de su comunidad, lo que genera un sentimiento de pertenencia y pertinencia educativa.

2. El Enfoque en Proyectos

Muchos docentes han abrazado el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) porque permite integrar varias materias en un solo problema real. Esto ha sido visto como una forma de hacer la escuela más dinámica y menos centrada en la memorización de datos aislados.

3. La Dimensión Comunitaria

El apoyo también proviene de maestros con vocación social que ven en la NEM una oportunidad para que la escuela deje de ser una “isla”. Al involucrar a los padres de familia y los saberes locales en el proceso de enseñanza, se fortalece el tejido social, algo especialmente valorado en zonas con retos de seguridad o desigualdad.

(Con información de La Jornada)