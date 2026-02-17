Confirman dos contagios de sarampión en Coahuila; una bebé y un adolescente, los afectados

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó la presencia de dos casos de sarampión en lo que va de 2026, ambos detectados en la región Laguna, lo que llevó a reforzar la vigilancia epidemiológica y a desplegar una estrategia intensiva de inmunización en toda la entidad.

Se trata de una bebé de 20 meses de edad y un adolescente de San Pedro de las Colonias, quienes se encuentran estables.

Si bien la cifra actual es limitada, el antecedente inmediato mantiene en alerta al sector salud.

La dependencia informó que cuenta con 120 mil dosis disponibles, distribuidas en 133 centros de salud y 14 hospitales generales, además de brigadas móviles que recorren colonias, comunidades y puntos de alta afluencia. Las vacunas triple viral (SRP), doble viral (SR) y hexavalente se aplican de manera gratuita.

El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre, llamó a madres y padres de familia a revisar las cartillas de vacunación y completar esquemas, especialmente en niñas y niños de entre 1 y 9 años, así como en personas de 10 a 49 años que requieran refuerzo. Recordó que síntomas como fiebre alta, erupción cutánea, tos, escurrimiento nasal y conjuntivitis deben ser atendidos de inmediato en la unidad médica más cercana.

ARRANCA CAMPAÑA INTENSIVA EN EL ORIENTE DE SALTILLO

En paralelo, ayer lunes arrancó en Saltillo una campaña intensiva impulsada por la Jurisdicción Sanitaria número 8, enfocada en el oriente de la ciudad. La jornada busca ampliar la cobertura de vacunación y reducir riesgos de brotes en sectores con alta concentración poblacional.

Las actividades continuarán durante la semana en distintos puntos estratégicos. De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria #8, el calendario contempla:

17 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Jardín de Niños Mirasierra

18 de febrero, 15:00 a 18:00 horas: Barrido en colonia Hacienda Narro

19 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Alsuper Mirasierra

20 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Jardín de Niños Misión Cerritos

20 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Barrido en colonia Mirasierra

21 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Alsuper Mirasierra

22 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Alameda de Arteaga

La estrategia contempla vacunación casa por casa, módulos itinerantes en espacios comerciales y planteles educativos, así como ampliación de horarios en algunos Centros de Salud. Además, se mantiene coordinación con los 38 municipios del estado para fortalecer la cobertura territorial.