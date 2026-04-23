Coahuila: entre pantallas y libros... el reto de formar lectores en niños y jóvenes

Para Atenea López Lerma, docente con más de 25 años de experiencia frente a grupos de secundaria en la materia de Lengua Materna, el problema no es la tecnología en sí, sino la forma en que se intenta competir con ella.

En un contexto donde las plataformas digitales, videojuegos y creadores de contenido han desplazado al libro como una de las principales formas de entretenimiento, la promoción de la lectura enfrenta nuevos desafíos.

“En esta época en la que las redes sociales, los videojuegos y los dispositivos electrónicos capturan toda su atención, no podemos competir contra ellos porque tenemos la batalla perdida; tenemos que aprender a convivir con ellos, buscar el equilibrio y, desde ahí, tender puentes hacia los libros”, explicó.

En el marco del 23 de abril, Día del Libro, y de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Coahuila este 24 de abril, se abre la discusión sobre los hábitos lectores en México, donde el promedio es de apenas cuatro libros leídos al año; a ello se suma que, según resultados del SIsAT, en primaria en Coahuila no se alcanza ni el 50% de los estudiantes con el nivel esperado de comprensión lectora.

Según la docente, desde el aula su fomento debe basarse en la creatividad y el acompañamiento más que en la imposición, manteniendo herramientas como la lectura en voz alta, que permite generar interés y conexión con las historias.

“En las aulas, leer en voz alta sigue siendo una herramienta poderosa: escuchar una historia bien contada despierta la imaginación, mejora la atención y demuestra que los libros no son tareas, sino experiencias de otras vidas”.

En el entorno familiar, la estrategia también debe ajustarse a los hábitos actuales. La maestra plantea que incluso los contenidos derivados de redes sociales pueden ser una puerta de entrada.

“Si tus hijos siguen a un youtuber o influencer que ‘escribió’ un libro, ¿por qué no comenzar por ahí? Probablemente no será la mejor calidad literaria, pero puede funcionar como una ventana hacia un mundo lleno de historias”.

Sin embargo, advierte que el factor más determinante sigue siendo el ejemplo en casa. La promoción de la lectura no puede sostenerse si los adultos no tienen ese hábito.

“En este contexto, qué hermosa oportunidad la que se nos presenta a nuestra comunidad: a partir del 24 de abril y hasta el 3 de mayo, tendremos la oportunidad de asistir, en familia, a la Feria Internacional del Libro de Coahuila. No es un simple paseo familiar, es una experiencia inmersiva a través de libros, talleres, conferencias y presentaciones. Llevar a los niños y adolescentes a esta feria es acercarlos a un mundo maravilloso”, señaló.