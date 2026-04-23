Coahuila: entre pantallas y libros... el reto de formar lectores en niños y jóvenes

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Coahuila: entre pantallas y libros... el reto de formar lectores en niños y jóvenes
    Atenea López Lerma, docente de secundaria, destaca la necesidad de adaptar la promoción de la lectura a los hábitos digitales actuales. VANGUARDIA

La docente Atenea López plantea que fomentar la lectura no implica competir con la tecnología, sino construir puentes desde ella

En un contexto donde las plataformas digitales, videojuegos y creadores de contenido han desplazado al libro como una de las principales formas de entretenimiento, la promoción de la lectura enfrenta nuevos desafíos.

Para Atenea López Lerma, docente con más de 25 años de experiencia frente a grupos de secundaria en la materia de Lengua Materna, el problema no es la tecnología en sí, sino la forma en que se intenta competir con ella.

“En esta época en la que las redes sociales, los videojuegos y los dispositivos electrónicos capturan toda su atención, no podemos competir contra ellos porque tenemos la batalla perdida; tenemos que aprender a convivir con ellos, buscar el equilibrio y, desde ahí, tender puentes hacia los libros”, explicó.

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En el marco del 23 de abril, Día del Libro, y de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Coahuila este 24 de abril, se abre la discusión sobre los hábitos lectores en México, donde el promedio es de apenas cuatro libros leídos al año; a ello se suma que, según resultados del SIsAT, en primaria en Coahuila no se alcanza ni el 50% de los estudiantes con el nivel esperado de comprensión lectora.

Según la docente, desde el aula su fomento debe basarse en la creatividad y el acompañamiento más que en la imposición, manteniendo herramientas como la lectura en voz alta, que permite generar interés y conexión con las historias.

“En las aulas, leer en voz alta sigue siendo una herramienta poderosa: escuchar una historia bien contada despierta la imaginación, mejora la atención y demuestra que los libros no son tareas, sino experiencias de otras vidas”.

En el entorno familiar, la estrategia también debe ajustarse a los hábitos actuales. La maestra plantea que incluso los contenidos derivados de redes sociales pueden ser una puerta de entrada.

“Si tus hijos siguen a un youtuber o influencer que ‘escribió’ un libro, ¿por qué no comenzar por ahí? Probablemente no será la mejor calidad literaria, pero puede funcionar como una ventana hacia un mundo lleno de historias”.

Sin embargo, advierte que el factor más determinante sigue siendo el ejemplo en casa. La promoción de la lectura no puede sostenerse si los adultos no tienen ese hábito.

“En este contexto, qué hermosa oportunidad la que se nos presenta a nuestra comunidad: a partir del 24 de abril y hasta el 3 de mayo, tendremos la oportunidad de asistir, en familia, a la Feria Internacional del Libro de Coahuila. No es un simple paseo familiar, es una experiencia inmersiva a través de libros, talleres, conferencias y presentaciones. Llevar a los niños y adolescentes a esta feria es acercarlos a un mundo maravilloso”, señaló.

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Para Atenea López, formar lectores en la era digital no es una causa perdida, sino un proceso que exige adaptación, diálogo y constancia.

“Formar lectores en tiempos digitales no es una batalla perdida. Es una invitación a adaptarnos. Más que luchar por alejarlos de las pantallas, la verdadera tarea es acercarlos a las historias. De esa manera, poco a poco, encontrarán y seguirán el hermoso camino a la lectura. Y, de ese modo, no hay vuelta atrás.”

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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