España en la FIL Coahuila: Conoce a Aroa Moreno Durán, la escritora que hace historias con la Historia

España en la FIL Coahuila: Conoce a Aroa Moreno Durán, la escritora que hace historias con la Historia

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

La también periodista cuenta con una producción literaria donde destacan sus novelas históricas ‘La hija del comunista’ y ‘La bajamar’

Artes
/ 15 abril 2026
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Aunque no suele ser la materia más popular, todos en algún momento hemos quedado fascinados por un momento interesante de la historia del mundo. Las novelas históricas toman estos episodios y los sirven al público en bandeja de plata, con detalles inéditos o atmósferas que te atrapan y en Coahuila tendremos la oportunidad de conocer la obra de una escritora que ha capturado la magia de la historia en sus libros.

La 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), que se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo en Arteaga, Coahuila –con una programación que parte del eje temático “Futbol, arte y literatura” y una segunda sede en Torreón del 8 al 17 de mayo–, tiene como país invitado a España y con él llegarán grandes autores. Si tu género literario favorito son las novelas históricas, la recomendación es conocer a la autora española Aroa Moreno Durán, nacida en 1981 en Madrid.

Aroa estudió Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Información internacional y países del Sur. Cuenta con una producción literaria destacada que incluye novela, poesía y biografía; además tiene nueve novelas publicadas y ha ganado dos premios literarios.

Si quieres conocer el trabajo de esta escritora, una buena opción para empezar es por su libro “La hija del comunista” (Random House 2017). Esta historia se sitúa en el año 1956 y nos narra, a través de los ojos de una niña que eventualmente crece, la vida de una familia de emigrantes españoles en la Alemania del Este, dibujando al Berlín Oriental. Con esta novela ganó el Premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España 2017 en la categoría de narrativa 2017 y comenzó a destacar en el mundo literario.

Otra alternativa de lectura de su autoría es “La Bajamar” (Random House 2022), obra galardonada con el Premio Grand Continent 2022; premio literario europeo anual que reconoce a una novela que destaque por su calidad literaria y su capacidad para configurar el imaginario político y cultural de la Europa contemporánea.

En esta novela nos narra la historia de madres e hijas de diferentes generaciones que irán tejiendo, con el ritmo y la fuerza de las mareas, una genealogía zarandeada por secretos familiares y enfrentamientos que hasta ahora las han mantenido alejadas, viviendo vidas separadas por los muros de lo que nunca se dice.

En una entrevista la autora comenta que “Las novelas nos ayudan a comprender, pero no es su fin reparar, justiciar o llegar a la verdad, su fin es trazar puentes que nos ayudan a pensar”.

Su relación con la historia no termina en este género, sino que también ha incursionado en las biografías, destacando entre estas publicaciones una sobre Frida Kahlo, “Viva la vida”, y otros más de Federico García Lor­ca, “La valiente alegría” (ambas por la editorial Difusión).

https://vanguardia.com.mx/show/artes/anadela-ramirez-escritora-saltillense-explora-el-dolor-y-placer-en-su-primer-poemario-espinas-CG20042303

Sus obras literarias las podemos encontrar en distintas plataformas, formatos de manera digital y de manera física en las distintas librerías de Saltillo. Y, en la FILC podremos conocerla en la charla “Historias de familia: genealogía y literatura”, el 3 de mayo a las 17:30 horas en la Sala Julio Torri, junto a la escritora saltillense Luz María Fuentes de la Peña.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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