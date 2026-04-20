Llegará la Feria Internacional del Libro 2026 a Coahuila con una ruta de transporte gratis

La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) de este 2026 ya está a la ‘vuelta de la esquina’ con una amplia cartelera de eventos culturales y artísticos, además de una ruta de transporte gratuito que ayudará a solventar los gastos de traslado para quienes quieran asistir.

Para el día 24 de abril, Centro Cultural Universitario, campus Arteaga, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se llenará con eventos que responden a un eje temático: futbol, arte y literatura.

Debido a la gran distancia que se requiere transitar hasta el municipio vecino, se ofrecerá un servicio de transporte completamente gratis durante todos los días que dure la feria. De acuerdo con información proporcionada por los organizadores, el camión partirá desde la Plaza de las Ciudades Hermanas en un horario fijo: a las 8:00 horas, con destino a la FILC.

Ese mismo autobús regresará desde el recinto en Arteaga hasta el mismo punto de recogida, en la plaza, en punto de las 21:15 horas. Por ello, VANGUARDIA te recomienda prestar atención... ¡para que no se te pase el camión!