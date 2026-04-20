Llegará la Feria Internacional del Libro 2026 a Coahuila con una ruta de transporte gratis

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Vida
/ 20 abril 2026
    Llegará la Feria Internacional del Libro 2026 a Coahuila con una ruta de transporte gratis
    La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) comenzará el día 24 de abril de 2026. FOTO: EL GUARDIÁN-STAFF

La FILC contará con una ruta de transporte público completamente gratis, para apoyar a ciudadanos en su traslado a los eventos

La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) de este 2026 ya está a la ‘vuelta de la esquina’ con una amplia cartelera de eventos culturales y artísticos, además de una ruta de transporte gratuito que ayudará a solventar los gastos de traslado para quienes quieran asistir.

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Para el día 24 de abril, Centro Cultural Universitario, campus Arteaga, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se llenará con eventos que responden a un eje temático: futbol, arte y literatura.

Debido a la gran distancia que se requiere transitar hasta el municipio vecino, se ofrecerá un servicio de transporte completamente gratis durante todos los días que dure la feria. De acuerdo con información proporcionada por los organizadores, el camión partirá desde la Plaza de las Ciudades Hermanas en un horario fijo: a las 8:00 horas, con destino a la FILC.

Ese mismo autobús regresará desde el recinto en Arteaga hasta el mismo punto de recogida, en la plaza, en punto de las 21:15 horas. Por ello, VANGUARDIA te recomienda prestar atención... ¡para que no se te pase el camión!

Año con año, el comité organizador brinda un servicio de transporte para quienes presentan dificultades en su traslado a la FILC. En ediciones anteriores, se brindaba más accesibilidad en cuestión de horarios y puntos de partida. Sin embargo, en los últimos eventos, se ha repetido la dinámica de una sola ruta en un horario fijo.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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