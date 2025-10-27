Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
En más del 60 por ciento del Estado se reporta algún nivel de sequía, índice solo superado por Tabasco con 84.7%
Coahuila es el segundo estado del país con mayor porcentaje de su territorio afectado por la sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Hasta la primera quincena de octubre de 2025, la entidad registra un 63.3 por ciento de su territorio bajo esta condición, solo por detrás de Tabasco, que presenta 84.7 por ciento.
Completan los primeros lugares Campeche, con 54.4 por ciento; Yucatán, con 28.3 por ciento; y Sonora, con 26.2 por ciento del territorio afectado.
En contraste, 14 entidades federativas no presentaron sequía en ninguno de sus municipios durante el mismo periodo, según el MSM.
La cifra de Coahuila no solo es una de las más altas a nivel nacional, sino que además aumentó respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el territorio afectado era de 44.3 por ciento.
“Los déficits de precipitación se observaron en el noreste y en amplias zonas del norte del país, por lo que las condiciones anormalmente secas (D0) y de sequía moderada a severa (D1 a D2) se incrementaron en estas regiones”, señala textualmente el informe del MSM.
El incremento del territorio afectado por la sequía en Coahuila contrasta con la disminución registrada a nivel nacional. Mientras que en octubre de 2024 el 43.37 por ciento del país estaba afectado, en 2025 el porcentaje se redujo a 18.7 por ciento.
De acuerdo con la Conagua, el MSM evalúa la sequía mediante diversos indicadores, como el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), la Anomalía de Lluvia en Porcentaje de lo Normal, el Índice Satelital de Salud de la Vegetación (VHI) —que mide el grado de estrés de la vegetación a través de la radiancia observada—, el Modelo de Humedad del Suelo Leaky Bucket CPC-NOAA, el Índice Normalizado de Diferencia de la Vegetación (NDVI), la Anomalía de la Temperatura Media, el Porcentaje de Disponibilidad de Agua en las presas del país, y la aportación de expertos locales.
A pesar de las lluvias registradas en ciudades como Saltillo, el acumulado de precipitaciones hasta septiembre de 2025 fue inferior al del mismo periodo del año anterior.
Según registros de la Conagua, este año se han acumulado 209.4 milímetros de lluvia, mientras que en 2024 se habían registrado 263.9 milímetros.