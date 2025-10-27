$!Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias

Coahuila es el segundo estado del país con mayor porcentaje de su territorio afectado por la sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Hasta la primera quincena de octubre de 2025, la entidad registra un 63.3 por ciento de su territorio bajo esta condición, solo por detrás de Tabasco, que presenta 84.7 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias alivian la sequía en Coahuila, pero persisten focos críticos

Completan los primeros lugares Campeche, con 54.4 por ciento; Yucatán, con 28.3 por ciento; y Sonora, con 26.2 por ciento del territorio afectado.

En contraste, 14 entidades federativas no presentaron sequía en ninguno de sus municipios durante el mismo periodo, según el MSM.

La cifra de Coahuila no solo es una de las más altas a nivel nacional, sino que además aumentó respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el territorio afectado era de 44.3 por ciento.

“Los déficits de precipitación se observaron en el noreste y en amplias zonas del norte del país, por lo que las condiciones anormalmente secas (D0) y de sequía moderada a severa (D1 a D2) se incrementaron en estas regiones”, señala textualmente el informe del MSM.