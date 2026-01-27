Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez

“Con gusto acompañamos a nuestro amigo el Magistrado Presidente Miguel Mery Ayup en el Informe Anual de Actividades del Poder Judicial. Reconocemos y agradecemos el gran apoyo de esta institución para mantener a Coahuila seguro, en orden y con estado de derecho. Nuestro Estado es tierra de instituciones fuertes y echadas pa’ delante. Seguiremos trabajando en equipo por el bien de nuestra gente” , destacó el gobernador.

Jiménez Salinas acompañó al magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Mery Ayup, en la presentación de su informe de resultados y en la inauguración de la nueva Ciudad Judicial en Saltillo.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la entidad se caracteriza por contar con instituciones fuertes, que permiten que se mantenga en orden, con Estado de Derecho y seguridad.

El mandatario estatal aseguró que la entidad cuenta con un Poder Judicial fortalecido, lo que es positivo para Coahuila, pues da certeza a los ciudadanos.

“Esto no solamente se logra con instituciones fuertes, se logra con una comunidad fuerte, se logra con empresarias y empresarios fuertes; se logra con una sociedad civil organizada fuerte; se logra con un pueblo consciente y, eso, es algo que tenemos que cuidar como oro molido; porque lo que tenemos aquí en Coahuila no es obra de la casualidad, lo hemos construido entre todas y todos los coahuilenses”, puntualizó.

Sobre la Ciudad Judicial, dijo que es una obra que va a permitir atender a los ciudadanos en espacios dignos, tras una inversión de 347 millones de pesos.

En un solo lugar se tendrá la Justicia Civil, Familiar, Mercantil y Laboral; el órgano de administración y los órganos no jurisdiccionales y administrativos como el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría Pública y el Archivo Judicial.

Por otro lado, resaltó que Coahuila superó el reto que significó el proceso electoral de jueces y magistrados que se celebró en el País en 2025.

“Trabajemos con imparcialidad, con honestidad y con mucho profesionalismo”, comentó.

También recalcó la importancia que tiene el Poder Judicial en el modelo de seguridad de Coahuila, y resaltó los resultados que ha dado esta coordinación, y que hoy tiene a nuestra entidad como la segunda más segura a nivel nacional.