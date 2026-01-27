Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 enero 2026
    Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez
    El mandatario estatal destacó que Coahuila es un estado con seguridad, Estado de Derecho y orden. FOTO: CORTESÍA

El gobernador de Coahuila acompañó a Miguel Mery, presidente del Poder Judicial del Estado, en su informe de resultados

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la entidad se caracteriza por contar con instituciones fuertes, que permiten que se mantenga en orden, con Estado de Derecho y seguridad.

Jiménez Salinas acompañó al magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Mery Ayup, en la presentación de su informe de resultados y en la inauguración de la nueva Ciudad Judicial en Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

“Con gusto acompañamos a nuestro amigo el Magistrado Presidente Miguel Mery Ayup en el Informe Anual de Actividades del Poder Judicial. Reconocemos y agradecemos el gran apoyo de esta institución para mantener a Coahuila seguro, en orden y con estado de derecho. Nuestro Estado es tierra de instituciones fuertes y echadas pa’ delante. Seguiremos trabajando en equipo por el bien de nuestra gente”, destacó el gobernador.

El mandatario estatal aseguró que la entidad cuenta con un Poder Judicial fortalecido, lo que es positivo para Coahuila, pues da certeza a los ciudadanos.

“Esto no solamente se logra con instituciones fuertes, se logra con una comunidad fuerte, se logra con empresarias y empresarios fuertes; se logra con una sociedad civil organizada fuerte; se logra con un pueblo consciente y, eso, es algo que tenemos que cuidar como oro molido; porque lo que tenemos aquí en Coahuila no es obra de la casualidad, lo hemos construido entre todas y todos los coahuilenses”, puntualizó.

Sobre la Ciudad Judicial, dijo que es una obra que va a permitir atender a los ciudadanos en espacios dignos, tras una inversión de 347 millones de pesos.

En un solo lugar se tendrá la Justicia Civil, Familiar, Mercantil y Laboral; el órgano de administración y los órganos no jurisdiccionales y administrativos como el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría Pública y el Archivo Judicial.

Por otro lado, resaltó que Coahuila superó el reto que significó el proceso electoral de jueces y magistrados que se celebró en el País en 2025.

“Trabajemos con imparcialidad, con honestidad y con mucho profesionalismo”, comentó.

También recalcó la importancia que tiene el Poder Judicial en el modelo de seguridad de Coahuila, y resaltó los resultados que ha dado esta coordinación, y que hoy tiene a nuestra entidad como la segunda más segura a nivel nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Informes

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Personas en situación de calle reciben resguardo y alimentos en refugios temporales de la región norte.

Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila
Los residuos representaban un riesgo para la salud y seguridad de las y los vecinos.

Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros

La Ciudad Judicial fue anunciada en enero de 2023 y ya se encuentra lista para iniciar operaciones.

Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

Larga cola

Larga cola
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo