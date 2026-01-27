Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

Previo a la presentación de su informe de actividades, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, inauguró este martes la Ciudad Judicial de Saltillo, acompañado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas; la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

El edificio, anunciado en enero de 2023, cuenta con cerca de 14 mil metros cuadrados de oficinas y alberga áreas como el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría, Mediación, el Órgano de Administración, la Secretaría Técnica, el archivo general, espacios de atención ciudadana, así como oficinas de jueces y juzgados.

Con su entrada en operación, los servicios de justicia civil, familiar, mercantil y laboral quedarán concentrados en un solo punto, lo que facilitará el acceso para habitantes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.