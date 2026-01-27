Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

Coahuila
/ 27 enero 2026
    La Ciudad Judicial fue anunciada en enero de 2023 y ya se encuentra lista para iniciar operaciones. FOTO: OMAR SAUCEDO

El nuevo complejo concentrará la justicia civil, familiar, mercantil y laboral, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía del sureste de Coahuila.

Previo a la presentación de su informe de actividades, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, inauguró este martes la Ciudad Judicial de Saltillo, acompañado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas; la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

El edificio, anunciado en enero de 2023, cuenta con cerca de 14 mil metros cuadrados de oficinas y alberga áreas como el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría, Mediación, el Órgano de Administración, la Secretaría Técnica, el archivo general, espacios de atención ciudadana, así como oficinas de jueces y juzgados.

TE PUEDE INTERESAR: Marcó 2025 la renovación del Poder Judicial de Coahuila, destaca Miguel Mery en su informe

Con su entrada en operación, los servicios de justicia civil, familiar, mercantil y laboral quedarán concentrados en un solo punto, lo que facilitará el acceso para habitantes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

$!El edificio cuenta con cerca de 14 mil metros cuadrados de oficinas.
El edificio cuenta con cerca de 14 mil metros cuadrados de oficinas. FOTO: OMAR SAUCEDO

Mery Ayup explicó que diversas sedes actualmente en funcionamiento dejarán de operar para integrarse a la Ciudad Judicial, mientras que en el Palacio de Justicia permanecerán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina.

$!La entrada en funciones del complejo será gradual e incluirá infraestructura tecnológica para aproximadamente 800 servidores públicos.
La entrada en funciones del complejo será gradual e incluirá infraestructura tecnológica para aproximadamente 800 servidores públicos. FOTO: OMAR SAUCEDO

La obra representó una inversión de 347 millones de pesos, financiada a través de recursos propios del Poder Judicial, provenientes del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia y del Fondo de Pensiones.

$!El complejo alberga diversas áreas judiciales y administrativas, como juzgados, Defensoría, Mediación y archivo general.
El complejo alberga diversas áreas judiciales y administrativas, como juzgados, Defensoría, Mediación y archivo general. FOTO: OMAR SAUCEDO

De acuerdo con el magistrado presidente, a la fecha ya se han amortizado alrededor de 190 millones de pesos y el resto se cubrirá en un plazo estimado de cinco a seis años, gracias al ahorro que generará la concentración de oficinas y la eliminación de rentas y gastos operativos.

$!Los servicios de justicia civil, familiar, mercantil y laboral se concentrarán en un solo espacio.
Los servicios de justicia civil, familiar, mercantil y laboral se concentrarán en un solo espacio. FOTO: OMAR SAUCEDO

El complejo cuenta con infraestructura tecnológica y eléctrica diseñada para soportar los sistemas judiciales, así como espacios para aproximadamente 800 servidores públicos que laboran en la capital del estado. La entrada en funciones será gradual, iniciando con áreas administrativas y continuando con el resto de los servicios jurisdiccionales.

Durante el acto inaugural, el magistrado presidente anunció que se adecuará un estacionamiento frente al edificio, a un costado del puente vehicular, como parte de las acciones complementarias para mejorar el acceso al nuevo complejo judicial.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

