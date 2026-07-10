Coahuila: exhiben con manta caso de acoso en la SEFIRC

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: exhiben con manta caso de acoso en la SEFIRC
    El señalamiento ocurre dos semanas después de que trabajadores denunciaran públicamente presuntos casos de acoso sexual, hostigamiento laboral e inducción al consumo de drogas. REDES SOCIALES

Una lona colocada sobre un puente peatonal en el bulevar Venustiano Carranza exigió a la titular de la SEFIRC remover del cargo a Enrique Emmanuel González Ortiz.

Una manta colocada sobre un puente peatonal del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de José Narro Robles, sorprendió a automovilistas y peatones al exhibir públicamente al director Jurídico de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC), Enrique Emmanuel González Ortiz.

En el mensaje, dirigido a la titular de la dependencia, Elma Marisol Martínez González, presuntos trabajadores de la Secretaría solicitaron la destitución del funcionario, a quien califican como “hostigador y acosador”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/existen-garantias-para-denunciar-el-acoso-secretaria-de-las-mujeres-de-coahuila-tras-denuncia-en-la-sefirc-NN21689004

De acuerdo con los primeros reportes, la lona fue colocada alrededor de las 4:00 de la madrugada y permaneció aproximadamente tres horas antes de ser retirada.

La protesta ocurre dos semanas después de que VANGUARDIA publicara la denuncia presentada por una decena de trabajadores de la SEFIRC, quienes acusaron a González Ortiz de presuntas conductas de acoso sexual y laboral, así como de realizar insinuaciones de carácter sexual, invitar a personal de la dependencia a consumir drogas y participar en experiencias psicodélicas.

Según el documento entregado a este medio, los empleados denunciaron “abuso laboral, psicológico y acoso sexual”, asegurando que dichas conductas ocurrían tanto dentro como fuera de las oficinas y que el funcionario presuntamente aprovechaba el cargo que desempeña para ejercer presión sobre el personal.

Dos de las personas denunciantes, quienes solicitaron mantener el anonimato, señalaron entonces a VANGUARDIA que, de las diez personas que suscribieron la denuncia, seis eran mujeres y que todas habían sido objeto de insinuaciones de carácter sexual de manera reiterada. También afirmaron que, al rechazar esas conductas, comenzaron a enfrentar situaciones de hostigamiento laboral.

Tras la publicación de las denuncias, la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez González, aseguró desconocer la existencia de alguna queja formal en contra del funcionario y sostuvo que la dependencia cuenta con mecanismos para que cualquier servidor público presente denuncias de manera segura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-denuncian-acoso-sexual-y-laboral-en-sefirc-titular-afirma-desconocer-quejas-LA21659828

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Mayra Valdés González, señaló que existen garantías para que las mujeres empleadas de la administración pública que sufren acoso o son víctimas de algún delito de orden sexual puedan presentar la denuncia correspondiente sin temor a represalias.

Hasta el momento, la SEFIRC no ha informado si se ha iniciado algún procedimiento interno o investigación sobre el caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acoso
Denuncias

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La sucia política norteamericana

La sucia política norteamericana
true

Coahuila: Interesan Jericó Abramo y Enrique Martínez y Morales a Morena y MC para 2027
true

POLITICÓN: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, ¿un ‘soldado’ de la 4T con gustos neoliberales?
Katy Salinas afirmó que la violencia familiar ha cambiado de dinámica y que cada vez son más frecuentes las agresiones de hijos hacia sus madres.

Fiscalía detecta aumento de agresiones de hijos contra sus madres en Coahuila
Tomás Gutiérrez Merino informó que nuevas inversiones privadas fortalecerán los parques industriales de Ramos Arizpe pese al escenario internacional.

Ramos Arizpe anuncia inversiones por 200 mdd pese a retos del T-MEC
Medina continúa dentro del proceso mundialista tras participar en la gira de preparación realizada en España.

Mariangela Medina es convocada nuevamente con México Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia
Un sacerdote y unas monjas bendecían los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, Venezuela.

Entre ruinas y cadáveres, Venezuela afronta el costo humano de los terremotos
Trump informó que Estados Unidos aceptó retomar el diálogo con Irán tras una solicitud de Teherán, pese a sostener que el alto al fuego ya terminó.

Trump reabre diálogo con Irán pese a declarar terminado el alto al fuego y llamar “basura” a su gobierno