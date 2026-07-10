Coahuila: exhiben con manta caso de acoso en la SEFIRC

En el mensaje, dirigido a la titular de la dependencia, Elma Marisol Martínez González, presuntos trabajadores de la Secretaría solicitaron la destitución del funcionario, a quien califican como “hostigador y acosador”.

Una manta colocada sobre un puente peatonal del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de José Narro Robles, sorprendió a automovilistas y peatones al exhibir públicamente al director Jurídico de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC ), Enrique Emmanuel González Ortiz.

De acuerdo con los primeros reportes, la lona fue colocada alrededor de las 4:00 de la madrugada y permaneció aproximadamente tres horas antes de ser retirada.

La protesta ocurre dos semanas después de que VANGUARDIA publicara la denuncia presentada por una decena de trabajadores de la SEFIRC, quienes acusaron a González Ortiz de presuntas conductas de acoso sexual y laboral, así como de realizar insinuaciones de carácter sexual, invitar a personal de la dependencia a consumir drogas y participar en experiencias psicodélicas.

Según el documento entregado a este medio, los empleados denunciaron “abuso laboral, psicológico y acoso sexual”, asegurando que dichas conductas ocurrían tanto dentro como fuera de las oficinas y que el funcionario presuntamente aprovechaba el cargo que desempeña para ejercer presión sobre el personal.

Dos de las personas denunciantes, quienes solicitaron mantener el anonimato, señalaron entonces a VANGUARDIA que, de las diez personas que suscribieron la denuncia, seis eran mujeres y que todas habían sido objeto de insinuaciones de carácter sexual de manera reiterada. También afirmaron que, al rechazar esas conductas, comenzaron a enfrentar situaciones de hostigamiento laboral.

Tras la publicación de las denuncias, la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez González, aseguró desconocer la existencia de alguna queja formal en contra del funcionario y sostuvo que la dependencia cuenta con mecanismos para que cualquier servidor público presente denuncias de manera segura.