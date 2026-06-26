‘Existen garantías para denunciar el acoso’: Secretaria de las Mujeres de Coahuila, tras denuncia en la SEFIRC

En entrevista para VANGUARDIA, la funcionaria dijo lo anterior a propósito de la denuncia publicada este jueves y que fue formulada por empleados de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, quienes señalan al director Jurídico de la misma, Enrique Emmanuel González Ortiz, de realizar acciones de hostigamiento sexual y laboral en su contra.

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, aseguró que existen garantías para que las mujeres empleadas de la administración pública que sufren acoso o son víctimas de algún delito de orden sexual puedan presentar la denuncia correspondiente sin temor a represalias. Para ello, precisó, se creó un protocolo especial para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en los espacios del Gobierno de Coahuila.

Dos de las víctimas, que hablaron para este rotativo a condición del anonimato, afirmaron que la situación se ha hecho del conocimiento de la titular de la SEFIRC, pero que no se han tomado acciones al respecto. De allí, expusieron, su desconfianza a presentar formalmente sus quejas y su temor de que, además de no actuar en contra del acosador denunciado, terminen perdiendo su trabajo.

Los señalamientos en contra del Director Jurídico de la SEFIRC incluyen incitación al consumo de estupefacientes, la invitación a participar en experiencia psicodélicas y el hostigamiento sexual. Adicionalmente, las víctimas denuncian que quienes no acceden a sus pretensiones sexuales se convierten en objeto de acoso laboral.

Al respecto, Valdés González explicó que el Protocolo vigente, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2024, busca ofrecer alternativas para las situaciones en las cuales, “las mujeres, por temor a que el jefe inmediato o algún superior fuera el acosador, pues no se atrevían a presentar una denuncia”.

Antes de la existencia de dicho protocolo, abundó, las afectadas por hostigamiento o acoso sexual debían presentar su denuncian ante el órgano interno de control de la dependencia en la cual laboran. Ahora, dijo, “las víctimas pueden acercarse directamente a la Secretaría de las Mujeres a presentar esta denuncia y a que reciban este acompañamiento por parte de profesionistas especializados”.

Aseguró que además de ofrecer una alternativa segura para la presentación de las denuncias, el Protocolo implica garantías de seguridad para que las quejosas no sufran ninguna represalia.

En relación al caso denunciado por empleadas de la SEFIRC, Valdés González instó a las víctimas a confiar en la institución y presentar la denuncia correspondiente, pues el objetivo es “que ellas se sientan cómodas en un ambiente laboral, que trabajen en un ambiente digno y libres de este tipo de situaciones que a veces se dan”.