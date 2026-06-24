Coahuila: denuncian acoso sexual y laboral en SEFIRC; titular afirma desconocer quejas

La frase anterior sintetiza la denuncia que una decena de empleados de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) remitieron a VANGUARDIA y en la cual acusan al Director Jurídico de la dependencia, Enrique Emmanuel González Ortiz, de acosarles sexual y laboralmente, además de inducirles al consumo de drogas y a participar en experiencias psicodélicas.

“No es posible que trabajemos con miedo y temor, y aparte expectantes de ver cuando nos vuele a insinuar cosas del tipo sexual. Ya no sabemos si es mejor renunciar y buscar otro trabajo...”.

Los señalamientos realizados por los empleados de la SEFIRC incluyen “abuso laboral, psicológico y acoso sexual”. De acuerdo con la denuncia, dichas conductas son desplegadas por el funcionario dentro y fuera de las oficinas de la dependencia y aprovechándose del cargo que ostenta, así como de la presunta protección que le brinda la titular del área, Elma Marisol Martínez González.

Dos de las personas que remitieron la denuncia a este medio accedieron a hablar para VANGUARDIA, a condición del anonimato, y confirmaron el contenido del documento. “El resto de nuestras compañeras y compañeros tienen mucho miedo. Este señor tiene mucha influencia y casi, casi, es el ‘poder tras el trono’”, dijo una de las fuentes.

En entrevistas por separado, ambas fuentes señalaron que, de las 10 personas que remitieron la denuncia a este medio, seis son mujeres y todas ellas han sido objeto de insinuaciones de carácter sexual, de forma reiterada. La conducta, añadieron, se ha transformado en acoso laboral ante la negativa de acceder a las pretensiones del funcionario.

“Enrique nos invita a drogarnos con mariguana y otros hongos, diciéndonos que tendremos viajes hacia nuestro interior, donde podemos aclarar las ideas y miedos, pero en realidad solo quiere dormirnos para abusar de nosotr@s”, señalan en la denuncia. Este señalamiento fue confirmado por las fuentes en las entrevistas realizadas.

“Todos los que estamos denunciando tenemos ya mucho tiempo en la Secretaría. Nunca habíamos vivido una situación como esta”, dijo la segunda de las fuentes quien se dijo extrañada, sobre todo, de la actitud de la titular del área pues, “al ser mujer esperaríamos apoyo total de su parte”. Sin embargo, hasta ahora solo han recibido como respuesta la indiferencia ante las quejas que, saben, han sido presentadas por algunos de sus compañeros.

REACCIÓN DIVIDIDA

VANGUARDIA contactó al Director Jurídico de la SEFIRC para solicitarle una reacción a los señalamientos, pero éste declinó hacer comentarios arguyendo estar impedido a dar entrevistas sin autorización del área de comunicación social del Poder Ejecutivo.

“Con todo gusto platicamos, solo que como usted sabe aquí en Gobierno dependemos de comunicación social”, señaló vía mensaje ante la petición de entrevista, sugiriendo que esta se procesara a través de un funcionario de la Secretaría de Gobierno.

Contactada sobre el particular, la titular de la SEFIRC, Marisol Martínez, dijo desconocer la existencia de queja o denuncia alguna en relación con el caso y aseguró que existen diversos mecanismos para que los integrantes de esa dependencia, o cualquier otra persona, presente denuncias de forma segura.

“Aquí no tenemos compromisos con nadie”, afirmó la funcionaria, al tiempo que indicó que las denuncias pueden presentarse incluso de forma anónima “y se le da el trámite a que corresponde”.