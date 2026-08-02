Coahuila: familias de víctimas de feminicidio tendrán reuniones con Fiscalía de las mujeres

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    Coahuila: familias de víctimas de feminicidio tendrán reuniones con Fiscalía de las mujeres
    La Fiscalía Especializada para las Mujeres acordó iniciar reuniones personalizadas con cada familia para revisar sus casos. FRANCISCO MUÑIZ

Los familiares de víctimas de feminicidio ya cuentan con fecha y hora para revisar sus expedientes

Tras la manifestación pacífica realizada el pasado 30 de julio frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, familiares de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia lograron establecer una ruta formal de diálogo con autoridades estatales.

Como resultado del encuentro, Katy Salinas, titular de la Fiscalía Especializada para las Mujeres, se comprometió a iniciar una serie de reuniones personalizadas a partir de la próxima semana para brindar seguimiento puntual a cada uno de los casos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cinco-feminicidios-en-julio-sacuden-a-coahuila-activistas-exigen-activar-protocolos-de-proteccion-HH22529790

La movilización, acompañada por la Fundación Serymar, encabezada por la activista Sandra Soto, tuvo como objetivo visibilizar tanto casos recientes de feminicidio como procesos que permanecen sin resolución desde hace varios años.

Soto informó que, después de la protesta, las familias fueron recibidas por la Fiscal, con quien se estableció una agenda de atención en la que cada víctima cuenta ya con una fecha y hora programada para ser escuchada de manera individual.

Explicó que entre las principales demandas se encuentran destrabar los procesos legales, avanzar hacia sentencias condenatorias firmes y garantizar la reparación integral del daño para las víctimas. Además, señaló que la Fiscalía se comprometió a gestionar apoyos relacionados con necesidades de salud y educación que enfrentan las familias afectadas.

La representante de la Fundación Serymar afirmó que otorgarán un “voto de confianza” a la actual administración de la Fiscalía Especializada, al reconocer la disposición al diálogo de Katy Salinas, especialmente debido a que la mayoría de los casos fueron registrados antes de su llegada al cargo.

No obstante, las familias solicitaron que la atención no se limite al ámbito estatal y exigieron que el Gobierno Federal, mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), garantice un acceso efectivo a la reparación del daño y apoyos para niñas y niños que quedaron en situación de orfandad.

Finalmente, las activistas destacaron la importancia de que la nueva Ley General en materia de Feminicidios incluya de manera integral la reparación del daño para familiares de las víctimas y mecanismos que permitan garantizar su protección y acompañamiento.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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