Cinco feminicidios en julio sacuden a Coahuila; activistas exigen activar protocolos de protección

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    Cinco feminicidios en julio sacuden a Coahuila; activistas exigen activar protocolos de protección
    Activistas y familiares de víctimas de feminicidio se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y atención a las víctimas indirectas. FRANCISCO MUÑIZ

Tras el registro de cinco feminicidios durante el presente mes, activistas y familiares de las víctimas protestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia, atención integral a las familias y el fortalecimiento de las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres en Coahuila ha alcanzado niveles de alarma durante el mes de julio, registrándose cinco feminicidios. Ante esta ola de violencia, activistas y familiares de víctimas se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia.

La activista Sandra Soto indicó que los familiares de las víctimas de feminicidio quedan en desamparo y se ven obligados a hacer públicos sus casos para pedir justicia y, en otros casos, para poder costear procedimientos fúnebres.

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$!La protesta concluyó con la entrega de peticiones a la fiscal de las Mujeres, Katy Salinas, quien recibió a las manifestantes.
La protesta concluyó con la entrega de peticiones a la fiscal de las Mujeres, Katy Salinas, quien recibió a las manifestantes. FRANCISCO MUÑIZ

CINCO VÍCTIMAS EN JULIO

La cita fue a las 11:00 horas en la explanada de la Fiscalía General del Estado. Durante la manifestación, se colocaron siluetas con los nombres de las mujeres y niñas que perdieron la vida recientemente.

Se sumó el nombre de Diana, de 41 años, con domicilio en Saltillo, asesinada en su domicilio el 6 de julio por su pareja, quien se suicidó al momento de ser detenido. El caso cobró relevancia nacional debido a que meses antes el agresor le había pedido matrimonio en un evento público en la Plaza de Armas.

$!Con siluetas y mensajes, las manifestantes recordaron a las cinco mujeres y niñas asesinadas durante julio en Coahuila.
Con siluetas y mensajes, las manifestantes recordaron a las cinco mujeres y niñas asesinadas durante julio en Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

Silvia, de 38 años, vivía en Monclova. Ella fue víctima de feminicidio el 13 de julio. Al igual que otras víctimas, contaba con antecedentes de violencia familiar y una orden de restricción que no fueron suficientes para salvar su vida.

Andrea, de 2 años, también es parte de estas siluetas. Es una pequeña que murió el 24 de julio tras presentar golpes en su cuerpo mientras estaba bajo la custodia de su padrastro y su suegra.

Nora, de 28 años, de Torreón, fue asesinada el 26 de julio. Su pareja es investigada. Ya fue detenido. Nora era madre de tres hijos y, pese a tener medidas de restricción contra su agresor, estas no funcionaron para protegerla.

Marta fue el quinto nombre en sumarse a las siluetas de protesta durante la última semana de julio. No se cuenta con sus datos generales.

ACUSAN VIOLENCIA INSTITUCIONAL

En entrevista, Sandra Soto, activista feminista, denunció que las autoridades estatales minimizan el impacto de la violencia y consideró que, en ocasiones, “maquillan” las cifras de feminicidios clasificándolos como suicidios o accidentes para evitar investigaciones profundas.

Además, señaló que el sistema judicial somete a las familias a una violencia institucional constante, prometiendo reuniones con el Fiscal General que nunca se concretan.

Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de apoyo inmediato por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). De acuerdo con Soto, las familias quedan desamparadas económicamente, teniendo que recurrir a la caridad pública para gastos básicos como alimentación, educación de los huérfanos e incluso el traslado de los cuerpos.

$!La protesta reunió a familiares de víctimas, quienes denunciaron abandono institucional y exigieron mayor apoyo de las autoridades.
La protesta reunió a familiares de víctimas, quienes denunciaron abandono institucional y exigieron mayor apoyo de las autoridades. FRANCISCO MUÑIZ

Actualmente, la familia de Nora busca apoyo en especie para sus tres pequeños hijos, que han quedado en la orfandad.

Las activistas buscan interponer un amparo para garantizar que las víctimas indirectas tengan acceso efectivo a recursos de asistencia psicológica, jurídica y económica.

$!Las asistentes colocaron los nombres de las víctimas como un acto de memoria y exigencia de justicia frente a la Fiscalía.
Las asistentes colocaron los nombres de las víctimas como un acto de memoria y exigencia de justicia frente a la Fiscalía. FRANCISCO MUÑIZ

“Así como el Semefo se presenta a levantar el cuerpo, la CEAV debe presentarse en el momento del hallazgo para restituir los derechos de las familias y asegurar el sustento de los huérfanos”.

Durante la manifestación, las activistas y víctimas fueron recibidas por la fiscal de las Mujeres, Katy Salinas, quien escuchó sus peticiones. Al corte de las 15:00 horas no se ha informado sobre los acuerdos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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