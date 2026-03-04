Coahuila: Fiscalía de las Mujeres destaca mejora en atención a mujeres víctimas de violencia

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila destacó que, desde la creación del área especializada, se han incrementado las acciones de atención y judicialización en casos de violencia.

Katy Salinas, indicó que han aumentado hasta en un 50 por ciento, las detenciones derivadas de llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra mujeres. Precisó que el año pasado se logró la detención de cerca de dos mil 900 agresores.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila

Además, dijo, se duplicaron los casos judicializados alcanzando más de tres mil 700 casos durante 2025. En el último semestre y a inicios de este año se han recuperado 56 armas de domicilios donde mujeres denunciaron amenazas.

La fiscal detalló que durante el año anterior más de 36 mujeres fueron canalizadas a refugios del DIF estatal al encontrarse en riesgo inminente. Subrayó que el trabajo se realiza de manera coordinada entre ministerios públicos, corporaciones policiacas y el sistema DIF.

Pese a ello, reconoció que, pese a los avances, aún existen pendientes en la impartición de justicia con perspectiva de género, tanto en el estado como en América Latina.

“Sabemos que hay una gran deuda, el rol de las mujeres que históricamente en la sociedad hemos desempeñado las mujeres, nos ha colocado en muchos casos en una situación vulnerable y en el marco de este 8 de marzo la invitación es a reflexionar a que cada una, cada uno de nosotros hagamos algo que impulse la igualdad”, señaló.

Sostuvo que la desigualdad que enfrentan las mujeres es un factor que origina diversas formas de violencia y que solo al erradicar esa condición podrá avanzarse hacia una sociedad más igualitaria.