Coahuila: Fondo de Pensiones para el Bienestar pone en riesgo seguridad financiera para la vejez, dice PRI

La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar representa una amenaza para despojar a millones de trabajadoras y trabajadores de sus ahorros, lo que pone en riesgo su seguridad financiera para la vejez, aseguró el diputado federal Tereso Medina Ramírez (PRI).

La iniciativa atenta contra el esfuerzo de una vida laboral; el problema es que el gobierno confisca el ahorro de los trabajadores mayores de 70 o 75 años enviándolos al Fondo, junto con las subcuentas de vivienda.

“¿Cómo es posible que se atrevan a confiscar el patrimonio de quienes han dedicado décadas de su vida al trabajo duro? Pero eso no es todo, también se pretende tomar las cuentas de los trabajadores que no han sido reclamadas. ¿Acaso no comprenden que detrás de esas cuentas hay cientos de migrantes que alguna vez contribuyeron al desarrollo de nuestro país? ¿Y qué hay de los trabajadores fallecidos cuyas viudas, viudos o beneficiarios desconocen cómo reclamar lo que legítimamente les pertenece?”.

“Las cifras hablan por sí solas. Según datos de la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), podrían existir hasta 10 millones de cuentas en esta situación con recursos por 40 mil millones de pesos. La pregunta es, ¿qué se proponen hacer con este dinero? ¿Beneficiar a unos a expensas de muchos?”.

Explicó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar no resuelve el problema de fondo, no modifica las semanas de cotización necesarias para obtener una pensión, lo que significa que muchos trabajadores se verán excluidos y se desprotegerá a los más vulnerables.

“Lo que más preocupa es la falta de transparencia en el manejo de estos recursos. ¿Cómo podemos confiar en un proyecto que ni siquiera establece cómo operará el Fondo de Pensiones? ¿Qué garantías tenemos de que no se destinarán a subsidiar proyectos gubernamentales, posiblemente fallidos y en pérdida?”.

“Y no nos dejemos engañar por estas cifras que nos presentan. Esta propuesta no beneficiará a los 45 millones de trabajadores como pretenden hacernos creer. Con datos oficiales de la CONSAR e Infonavit sabemos que solo beneficiaría a 8 mil 400 trabajadores este año, solo 8 mil de 24 millones de cotizantes del IMSS e ISSSTE, esto es una farsa, una burla a la dignidad de los trabajadores”.

Por si fuera poco, las promesas de financiamiento por parte del Gobierno Federal son pura ilusión, aseguró; no tienen el dinero necesario para cumplir con lo prometido y juegan con el futuro de millones de familias, lo que es una injusticia.