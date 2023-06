Coahuila: gobierno de Manolo Jiménez empezará a trabajar desde julio

Jiménez, en esta etapa antes de rendir protesta como Gobernador de Coahuila, buscará una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la fecha no está definida.

También dio a conocer que no solamente integrantes de la Alianza Ciudadana por la Seguridad ingresarán al Gabinete, también pueden ser ciudadanos comprometidos.

ASÍ SE MANEJARÁN LAS FINANZAS

Para el funcionamiento de las finanzas de Coahuila se contempla un Consejo de Viabilidad Financiera, el cual sería instalado antes de tomar posesión como gobernador, para definir la forma de actuar ante los compromisos de pasivos que se tienen y trazar una ruta de reestructura, pago de intereses, abono a capital y para definir el gasto en los proyectos de inversión.

El gobernador electo está consciente de que los recursos del Presupuesto Federal no están llegando completos, y que no obstante que hay una buena recaudación interna, es necesario establecer estrategias financieras.

“Lo he dicho, no es que nos manden los recursos, mándenlo en especie, manden a un auditor de planta y que se ponga ahí a ver las cuentas todos los días para que vean que la lana que nos mandan sí la vamos a aplicar estrictamente en las necesidades de la gente. Aquí el tema de corrupción o un mal manejo no existe, ni va a existir, ni ha existido nunca. Pueden confiar completamente de que vamos a destinar los recursos a donde se necesiten”, aseguró.

Además adelantó que en su Gobierno, a partir del 1 de diciembre de 2023, se contará con un programa de austeridad, la cual consiste en “cerrar la llave” a algunos aspectos, pero que el gobierno funcione bien.