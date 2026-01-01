Coahuila: habilitan portal PagaFácil para el pago del control vehicular 2026

Desde la mañana de este jueves 1 de enero de 2026, el portal PagaFácil se encuentra habilitado para que los propietarios de vehículos en Coahuila puedan realizar el pago de los derechos de control vehicular correspondientes a este año, trámite que registra un incremento de 4 por ciento en comparación con 2025.

El ajuste forma parte del paquete económico aprobado por el Congreso del Estado el pasado 22 de diciembre, en el que se avaló la Ley de Hacienda para el ejercicio fiscal en curso.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Lideran Torreón y Múzquiz en anomalías de la cuenta pública de 2024

De acuerdo con lo establecido, el costo del control vehicular para 2026 es de 2 mil 441 pesos.

Al ingresar al portal, el estado de cuenta incluye además otros conceptos obligatorios, como el apoyo a la Cruz Roja Mexicana por 75 pesos, el fomento a la educación y seguridad pública por 549 pesos y el fomento al deporte por 10 pesos, lo que da un total de 3 mil 075 pesos. El monto final puede variar en caso de que el vehículo presente adeudos de años anteriores, los cuales se acumulan automáticamente.

Como ocurre cada inicio de año, se mantienen vigentes estímulos fiscales que representan descuentos de alrededor del 44 por ciento durante los primeros meses de 2026. Con estos beneficios, actualmente algunos contribuyentes podrían pagar aproximadamente mil 702 pesos.

En el portal se especifica que los estímulos no son acumulables y que se aplica el que resulte más favorable según la situación de cada trámite.

Según la Administración Fiscal del Estado, los recursos obtenidos por este concepto se destinan a inversiones públicas relacionadas con la circulación vehicular, como semaforización, alumbrado, señalética, recarpeteo y pavimentación, además de cubrir los costos de operación y administración del padrón vehicular en Coahuila.