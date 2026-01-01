Coahuila: habilitan portal PagaFácil para el pago del control vehicular 2026

Coahuila
/ 1 enero 2026
    Coahuila: habilitan portal PagaFácil para el pago del control vehicular 2026
    Durante los primeros meses del año se aplican estímulos fiscales. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Desde este 1 de enero, los contribuyentes pueden realizar el trámite en línea, con un ajuste de 4% respecto al año anterior y descuentos vigentes durante los primeros meses de este año

Desde la mañana de este jueves 1 de enero de 2026, el portal PagaFácil se encuentra habilitado para que los propietarios de vehículos en Coahuila puedan realizar el pago de los derechos de control vehicular correspondientes a este año, trámite que registra un incremento de 4 por ciento en comparación con 2025.

El ajuste forma parte del paquete económico aprobado por el Congreso del Estado el pasado 22 de diciembre, en el que se avaló la Ley de Hacienda para el ejercicio fiscal en curso.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Lideran Torreón y Múzquiz en anomalías de la cuenta pública de 2024

De acuerdo con lo establecido, el costo del control vehicular para 2026 es de 2 mil 441 pesos.

Al ingresar al portal, el estado de cuenta incluye además otros conceptos obligatorios, como el apoyo a la Cruz Roja Mexicana por 75 pesos, el fomento a la educación y seguridad pública por 549 pesos y el fomento al deporte por 10 pesos, lo que da un total de 3 mil 075 pesos. El monto final puede variar en caso de que el vehículo presente adeudos de años anteriores, los cuales se acumulan automáticamente.

Como ocurre cada inicio de año, se mantienen vigentes estímulos fiscales que representan descuentos de alrededor del 44 por ciento durante los primeros meses de 2026. Con estos beneficios, actualmente algunos contribuyentes podrían pagar aproximadamente mil 702 pesos.

En el portal se especifica que los estímulos no son acumulables y que se aplica el que resulte más favorable según la situación de cada trámite.

Según la Administración Fiscal del Estado, los recursos obtenidos por este concepto se destinan a inversiones públicas relacionadas con la circulación vehicular, como semaforización, alumbrado, señalética, recarpeteo y pavimentación, además de cubrir los costos de operación y administración del padrón vehicular en Coahuila.

Temas


Control Vehicular
Pagos

Localizaciones


Coahuila

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió