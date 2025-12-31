Coahuila: Lideran Torreón y Múzquiz en anomalías de la cuenta pública de 2024

Los municipios de Torreón y Múzquiz registraron los montos más altos de observaciones no solventadas, como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2024.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila publicó el Informe Anual de Resultados correspondiente a la cuenta pública de 2024 y, por separado, la fiscalización del primer y segundo trimestre del mismo año.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Crecen 46% quejas contra autoridades federales por violaciones a derechos humanos

En una revisión al documento, VANGUARDIA identificó a los cinco ayuntamientos con los montos más altos por inconsistencias financieras.

Con 151.5 millones de pesos, Torreón se posicionó como el municipio con el monto más alto en observaciones. Sus irregularidades se concentran principalmente en la cuenta pública anual, donde se detectaron más de 96 millones de pesos, sumados a los 37.5 millones del primer trimestre y 17.8 millones del segundo.

Falta de comprobación o documentación de gastos, incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza y deficiencias en servicios contratados son algunas de las deficiencias que detectó la ASE.

En segundo lugar está el municipio de Múzquiz, con un acumulado de 23 millones de pesos, de los cuales en el primer trimestre se observaron 1.3 millones, en el segundo trimestre 757 mil pesos y en la auditoría de la cuenta pública 20.9 millones de pesos.

Las presuntas anomalías detectadas en el municipio de la Región Carbonífera corresponden a la gestión de Tania Flores, quien actualmente enfrenta un proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Luego, en tercer lugar se posiciona Viesca, con un total de 22.3 millones. Al igual que en los casos anteriores, el mayor peso de las observaciones recae en su cuenta anual, que suma 18.3 millones de pesos. En el primer trimestre se detectaron inconsistencias por 1.1 millones y 2.8 millones de pesos en el segundo trimestre del año.

San Juan de Sabinas fue el cuarto ayuntamiento con mayor monto observado, pues presentó un volumen constante de irregularidades a lo largo del año, alcanzando una suma de 21.9 millones de pesos.

La fiscalización de su cuenta pública anual arrojó observaciones por 17.8 millones de pesos, mientras que en el primer y segundo trimestre se detectaron 2.3 y 1.7 millones de pesos respectivamente.

Finalmente, en quinto lugar entre los 38 municipios del estado aparece Zaragoza que, pese a no presentar observaciones durante el primer trimestre, los montos detectados en el resto del año, en el segundo trimestre por 1.6 millones y 18.5 millones en la auditoría denominada cuenta pública, lo impulsaron a la quinta posición.

AÚN PUEDEN SOLVENTAR

Cabe señalar que los municipios, según marca la ley, todavía cuentan con un periodo para solventar las observaciones de la ASE, con el objetivo de impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos de los municipios.

En caso de que no se solventen las presuntas anomalías, la ASE tiene la obligación de analizar si se ha cometido un probable delito y dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.