Coahuila impulsa a jóvenes con programa de ‘Súper Becas Internacionales’

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezó la entrega de apoyos escolares y el arranque del programa de Súper Becas Internacionales, una estrategia orientada a impulsar el talento, la formación y el liderazgo de las y los jóvenes en la entidad. Durante el evento, el mandatario estatal destacó que su administración mantiene un firme compromiso con el desarrollo académico, profesional y personal de la juventud coahuilense, mediante programas innovadores y de alto impacto.

“Junto con mi esposa Paola Rodríguez y nuestro gran equipo, arrancamos los programas de Apoyos Escolares y Súper Becas Internacionales para miles de estudiantes de preparatoria y universidad. Con gran compromiso seguimos apoyando a nuestros jóvenes, que son el presente y futuro de Coahuila”, expresó. Acompañado por autoridades educativas, rectores y directores de diversas instituciones, Jiménez Salinas reconoció el trabajo coordinado que ha permitido consolidar este proyecto en beneficio de miles de estudiantes en todo el estado. Subrayó que el desarrollo de Coahuila depende de su juventud, al compararlo con la importancia de contar con buenas fuerzas básicas para alcanzar el éxito. Como parte de la jornada, se entregaron apoyos económicos dirigidos a estudiantes de nivel medio superior y superior, con el objetivo de contribuir a solventar gastos escolares. Asimismo, se formalizó el lanzamiento de las Súper Becas Internacionales, las cuales otorgarán montos que van de los 20 mil a los 100 mil pesos a jóvenes destacados en ámbitos académicos, deportivos, culturales y de liderazgo. El gobernador resaltó el caso de una beneficiaria que, gracias a este programa, podrá realizar estudios en Francia, ejemplificando el impacto positivo de estas acciones en la vida de las y los jóvenes. “Estas oportunidades pueden cambiar vidas. No queremos que ninguna joven o ningún joven pierda la posibilidad de crecer, prepararse y construir su futuro profesional”, afirmó.

En su intervención, Paola Rodríguez López destacó que el programa de Súper Becas Internacionales busca brindar a la juventud la oportunidad de acceder a experiencias académicas en el extranjero, fortaleciendo su preparación y ampliando su visión global. Señaló que estudiantes coahuilenses ya participarán en destinos como Estados Unidos, Corea del Sur, España y Francia. Por su parte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, explicó que estas acciones forman parte de una política pública integral enfocada en la juventud, que incluye programas como Congreso 300 y apoyos a emprendedores, con el objetivo de beneficiar a miles de jóvenes mediante estímulos económicos. El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el impulso del gobierno estatal a favor de la juventud, al señalar que este tipo de programas fortalecen el liderazgo académico, cultural y social, además de contribuir a mejorar la calidad de vida en la entidad. Durante el evento, se realizó la entrega simbólica de apoyos a estudiantes como Jorge Adrián Rangel Leza, Paulina Guadalupe Salas Ventura, Ana Sofía Hernández de la Peña, Valeria Georgina Reyes Ayala y Martha María Sánchez Sánchez. Finalmente, el gobernador exhortó a las y los jóvenes a mantenerse enfocados en sus metas, trabajar con disciplina y aprovechar las oportunidades para construir un mejor futuro. “Si a ustedes les va bien, le va bien a Coahuila y le va bien a México”, concluyó.

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