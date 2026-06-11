México rompe la historia: vence a Sudáfrica y logra su primer triunfo en un partido inaugural de Mundial

La historia cambió en casa. La Selección Mexicana derrotó a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 y consiguió su primer triunfo en un juego de apertura de Copa del Mundo, después de acumular dos derrotas y dos empates en sus anteriores apariciones dentro del primer encuentro del torneo. Ante 80 mil 824 aficionados en el Estadio Ciudad de México, el Tricolor firmó una noche redonda con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un duelo que comenzó con ambiente de fiesta, se transformó pronto en dominio mexicano y terminó con el equipo de Javier Aguirre dando el primer golpe del campeonato.

La jornada arrancó con la bienvenida de Salma Hayek a los aficionados que llenaron el inmueble capitalino, seguida de la presentación de las banderas de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo. Después, con México y Sudáfrica como protagonistas del primer partido del torneo, se entonaron los himnos nacionales.

Alejandro Fernández interpretó sin problema alguno el Himno Nacional Mexicano, en uno de los momentos más ovacionados de la previa. Minutos más tarde, la fanaticada lanzó sombreros de papel color turquesa desde las tribunas, como parte del protocolo de arranque de la justa mundialista. El balón rodó a la 1:06 de la tarde, entre gritos de “olé, olé” y “México, México”. Desde el primer toque sudafricano, el abucheo de la grada fue ensordecedor, dejando claro que el Estadio Ciudad de México sería una aduana pesada para los visitantes. México avisó muy temprano. Al minuto 4, Raúl Jiménez falló una ocasión clara frente al guardameta Ronwen Williams, en una jugada que levantó de sus asientos a los aficionados. Sin embargo, el premio a la insistencia llegó apenas cinco minutos después.

Al 9’, luego de una pérdida de Sudáfrica en zona comprometida, Julián Quiñones tomó el esférico y definió para marcar el primer gol del Mundial 2026, el primer tanto de México en el torneo y el primero del partido. El Estadio Ciudad de México explotó con una anotación que ya quedó escrita en la historia del futbol mexicano. La intensidad del partido también se reflejó en las tarjetas. Teboho Mokoena, número 4 de Sudáfrica, recibió el primer cartón preventivo del encuentro después de una barrida temeraria contra un jugador mexicano. El Tricolor no bajó el ritmo. Al 19’, Quiñones volvió a aparecer tras una jugada colectiva entre Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, pero su disparo pasó por encima del arco sudafricano. Más adelante, César “Cachorro” Montes, de gran actuación, rechazó de cabeza la primera jugada de peligro de los africanos tras un tiro libre desde el costado izquierdo.

A la media hora, Brian Gutiérrez, Fidalgo y Quiñones volvieron a asociarse para encontrar a Jesús Gallardo, quien buscó una diagonal peligrosa que fue controlada sin problemas por Williams. Antes del descanso, Quiñones estuvo cerca del doblete con un disparo al poste que volvió a encender a la tribuna. México salió al segundo tiempo con el mismo ímpetu. Un disparo de volea de Brian Gutiérrez y un balón bombeado de Quiñones anticiparon que el segundo gol estaba cerca. La insistencia terminó por quebrar a Sudáfrica cuando Gutiérrez se internó solo frente al arquero y fue derribado por Sithole, quien recibió la primera tarjeta roja del encuentro. Raúl Jiménez tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja en el tiro libre posterior, pero no logró vencer a Ronwen Williams. Aun así, el delantero tendría revancha minutos más tarde.

El ingreso de Gilberto Mora fue recibido con una cálida ovación por la afición mexicana y coincidió con el momento en el que el partido terminó por inclinarse definitivamente a favor del Tri. Tras una gran jugada colectiva, un centro preciso encontró la cabeza de Raúl Jiménez, quien definió fiel a su estilo para poner el segundo gol en el marcador. Cerca del minuto 80, Javier Aguirre movió sus piezas y mandó al campo a Armando “Hormiga” González, Edson Álvarez y Alexis Vega, en lugar de Jiménez, Quiñones y Erik Lira. Con el resultado controlado, México administró el cierre ante un rival cada vez más desgastado. Sudáfrica terminó de hundirse en el ocaso del encuentro, cuando Themba Zwane recibió la segunda tarjeta roja para los africanos. Con dos hombres menos y sin capacidad de respuesta, el equipo visitante dejó de proponer en los minutos finales.