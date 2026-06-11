Aplauden restauranteros en Saltillo decisión del IMPI sobre transmisiones del Mundial

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    Aplauden restauranteros en Saltillo decisión del IMPI sobre transmisiones del Mundial
    Pedro Moeller consideró que las advertencias sobre multas por transmisiones del Mundial generaron incertidumbre entre restauranteros y propietarios de establecimientos. REBECA RAMÍREZ

Pedro Moeller afirmó que las advertencias sobre inspecciones y multas millonarias generaron incertidumbre entre los negocios del sector

El empresario restaurantero Pedro Moeller celebró la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de no realizar clausuras ni inspecciones aleatorias en establecimientos para verificar el cumplimiento de los derechos de transmisión del Mundial de Futbol.

El coordinador de Vicepresidentes de Canirac y representante del restaurante San Pedro de los González señaló que el sector recibió con agrado la postura de la autoridad, luego de semanas de incertidumbre por las advertencias sobre posibles sanciones económicas.

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“Estamos muy de acuerdo con la actitud que tomó el IMPI. No sabemos si fue por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum o porque se hartaron de las payasadas de la FIFA, pero ojalá y cumplan porque sí nos asustaron con las multas de 28 millones de pesos que decían que se iban a aplicar”, expresó.

Moeller consideró que existió desinformación desde organismos nacionales al advertir sobre posibles sanciones, lo que generó preocupación entre propietarios de restaurantes y otros establecimientos que planeaban transmitir los partidos.

“Fue un error muy feo de parte de los dirigentes nacionales al soltar el pánico que se creó entre los restauranteros sin estar informados”, afirmó.

CUESTIONA POSTURA DE LA FIFA

El empresario también criticó las condiciones impuestas por la FIFA durante la organización del Mundial y aseguró que el organismo se ha aprovechado del mercado mexicano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-da-el-silbatazo-inicial-al-futfest-2026-HB21317257

“Estamos viendo que la FIFA se está aprovechando demasiado del país. Vemos claramente que en Nueva York el 50 por ciento de los boletos se vendieron en 60 dólares y aquí nunca íbamos a conseguir un boleto en mil pesos; los boletos baratos están en 14 mil o 15 mil pesos”, señaló.

Asimismo, aseguró que hasta el momento no tienen conocimiento de operativos relacionados con la transmisión de partidos y cuestionó la viabilidad de supervisar a miles de establecimientos en todo el país.

“No existen, no sabemos quiénes van a venir. Nos pusieron que si eran Autores y Compositores, que si Profeco o el IMPI, pero somos 772 mil establecimientos de comida; imagínate una taquería donde el señor ponga una televisión y que le quieran poner una multa”, comentó.

Finalmente, reiteró que México ha recibido un trato desigual respecto a otros países anfitriones y sostuvo que, incluso, hasta un 60 por ciento de las personas que asistirán a los partidos podría endeudarse para hacerlo, por lo que insistió en que la FIFA abusó de las condiciones impuestas al país.

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