Modelo de seguridad coloca a ciudades de Coahuila en primeros lugares: Manolo Jiménez

“Hoy estamos contentos porque todos los operativos, los planes, las reuniones y las estrategias que se han implementado en materia de seguridad están dando buenos resultados”, expresó el mandatario al destacar la consolidación del modelo estatal.

Coahuila logró posicionar a sus tres principales ciudades dentro del “Top 6” de los municipios más seguros de México, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Jiménez Salinas señaló que Saltillo se mantiene como la capital más segura de las 32 entidades del país, mientras que Piedras Negras se reafirma como la frontera más segura a lo largo de los más de 3 mil 500 kilómetros de límite con Estados Unidos.

“Es la primera vez en la historia que las tres ciudades de Coahuila se ubican dentro del top seis. Es algo que nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir trabajando”, subrayó el titular del Ejecutivo estatal.

Pese a los indicadores positivos, el gobernador descartó cualquier tipo de triunfalismo y enfatizó que en materia de seguridad no se puede bajar la guardia. En ese sentido, anunció la próxima entrega de uniformes, armamento y la construcción de cuarteles en la entidad.

En materia económica, Jiménez Salinas exhortó al Gobierno Federal a aprobar los polos de desarrollo, particularmente para Monclova, con el objetivo de ofrecer incentivos extraordinarios a empresas nacionales y extranjeras interesadas en instalarse en la región.