Modelo de seguridad coloca a ciudades de Coahuila en primeros lugares: Manolo Jiménez

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Modelo de seguridad coloca a ciudades de Coahuila en primeros lugares: Manolo Jiménez
    Es la primera vez que tres ciudades del estado se ubican en ese nivel del ranking, destacó el Gobernador. HOMERO SÁNCHEZ

Los resultados provienen de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

Coahuila logró posicionar a sus tres principales ciudades dentro del “Top 6” de los municipios más seguros de México, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Hoy estamos contentos porque todos los operativos, los planes, las reuniones y las estrategias que se han implementado en materia de seguridad están dando buenos resultados”, expresó el mandatario al destacar la consolidación del modelo estatal.

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Jiménez Salinas señaló que Saltillo se mantiene como la capital más segura de las 32 entidades del país, mientras que Piedras Negras se reafirma como la frontera más segura a lo largo de los más de 3 mil 500 kilómetros de límite con Estados Unidos.

“Es la primera vez en la historia que las tres ciudades de Coahuila se ubican dentro del top seis. Es algo que nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir trabajando”, subrayó el titular del Ejecutivo estatal.

Pese a los indicadores positivos, el gobernador descartó cualquier tipo de triunfalismo y enfatizó que en materia de seguridad no se puede bajar la guardia. En ese sentido, anunció la próxima entrega de uniformes, armamento y la construcción de cuarteles en la entidad.

En materia económica, Jiménez Salinas exhortó al Gobierno Federal a aprobar los polos de desarrollo, particularmente para Monclova, con el objetivo de ofrecer incentivos extraordinarios a empresas nacionales y extranjeras interesadas en instalarse en la región.

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“Nosotros ya pusimos el terreno, contamos con inversionistas y hemos cumplido con todos los requisitos que nos han solicitado; esperamos que la aprobación se dé pronto”, señaló.

Finalmente, respecto a la colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos, el mandatario reiteró que se mantiene una comunicación constante y coordinada tanto con el gobierno federal estadounidense como con autoridades del estado de Texas.

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Manolo Jiménez Salinas

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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