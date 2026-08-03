Coahuila: Investigan 15 casos de robo de identidad cada mes

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    Coahuila: Investigan 15 casos de robo de identidad cada mes
    Entre indagatorias hay casos de phishing, créditos a nombre de terceros y robo de cuentas de Facebook y WhatsApp. UNSPLASH

Entre enero y junio se abrieron 88 carpetas de investigación en la entidad, mientras que a nivel nacional fueron 9 mil 700

Los robos de identidad no dan tregua en Coahuila. Durante los primeros seis meses de 2026, la entidad promedia por lo menos 15 casos al mes, según cifras oficiales.

Según el último informe de incidencia delictiva, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de este año, en el estado se han registrado 88 investigaciones vinculadas a los delitos de suplantación y usurpación de identidad.

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La información recopilada por el Centro Nacional de Información del SESNSP es la que reporta a su vez la Fiscalía General del Estado desde sus distintas unidades regionales y fiscalías especializadas.

Este delito en particular incluye casos en particular como la suplantación y usurpación de identidad, en modalidades tanto digitales, como de forma física.

Algunos de los ejemplos de los delitos que se investigan son el phishing (ciberataque con suplantación de identidad), créditos a nombre de terceros y robo de cuentas de Facebook y WhatsApp, pero también existen casos de trámites de créditos personales, falsificaciones o suplantaciones para trámites inmobiliarios, e incluso falsificación de firmas.

El Código Penal de Coahuila establece, para estos delitos, castigos que van desde los seis meses hasta los seis años de prisión, así como multas y procesos de reparación del daño a víctimas.

Este es el primer año en que el SESNSP del gobierno federal publica la incidencia de ese tipo de delitos.

A nivel nacional, las fiscalías locales reportaron que en todo México se iniciaron durante el primer semestre del año al menos nueve mil 700 carpetas de investigación por este tipo de delitos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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