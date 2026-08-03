Coahuila: Investigan 15 casos de robo de identidad cada mes

Según el último informe de incidencia delictiva, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de este año, en el estado se han registrado 88 investigaciones vinculadas a los delitos de suplantación y usurpación de identidad.

Los robos de identidad no dan tregua en Coahuila. Durante los primeros seis meses de 2026, la entidad promedia por lo menos 15 casos al mes, según cifras oficiales.

La información recopilada por el Centro Nacional de Información del SESNSP es la que reporta a su vez la Fiscalía General del Estado desde sus distintas unidades regionales y fiscalías especializadas.

Este delito en particular incluye casos en particular como la suplantación y usurpación de identidad, en modalidades tanto digitales, como de forma física.

Algunos de los ejemplos de los delitos que se investigan son el phishing (ciberataque con suplantación de identidad), créditos a nombre de terceros y robo de cuentas de Facebook y WhatsApp, pero también existen casos de trámites de créditos personales, falsificaciones o suplantaciones para trámites inmobiliarios, e incluso falsificación de firmas.

El Código Penal de Coahuila establece, para estos delitos, castigos que van desde los seis meses hasta los seis años de prisión, así como multas y procesos de reparación del daño a víctimas.

Este es el primer año en que el SESNSP del gobierno federal publica la incidencia de ese tipo de delitos.

A nivel nacional, las fiscalías locales reportaron que en todo México se iniciaron durante el primer semestre del año al menos nueve mil 700 carpetas de investigación por este tipo de delitos.