Las empresas familiares forman parte del capital de la región donde se han desarrollado, sin embargo, la transición de una generación a otra es uno de sus momentos más críticos y comparable con lo que fue la fundación de la empresa, por lo que es una etapa que supera solo un tercio de este tipo de empresas. Para profundizar sobre este tema, Martín Quirós y Hernán de la Riva, ambos director-socio en Quirós Consultores, compañía consultora que tiene presencia en Argentina, México y Costa Rica con una amplia trayectoria en asesoramiento a Pymes sobre temas de gestión y de empresa familiar, comparten su experiencia en este ramo. Ellos tienen claro que si se tiene una empresa familiar y no se quiere que tenga fecha de caducidad, entonces hay que tomar medidas y tener un plan. VANGUARDIA: ¿Cuáles son los principales problemas que ven en las empresas familiares? Quirós Consultores: Desde el punto de vista de empresa familiar, lo que nosotros decimos es tan importante saber gestionar el negocio, la sucesión seria del liderazgo, eso es tan o igual de importante como gestionar la armonía societaria futura, esta última se construye en el hoy, cuando vemos a una familia empresaria tener inconvenientes, seguramente es porque hace 5, 10 ó 15 años atrás cometieron un error que en ese momento no parecía tan importante. Por ello, es relevante entender que la armonía societaria se construye en el hoy y con gestos, ese es uno de los temas importantes.

V: Y ¿Qué más ven con este tipo de empresas? QC: A quienes lideran una empresa, sobretodo donde está la familia, les cuesta pensar más allá del día a día, y tendemos en líneas generales a dar por sentada la familia, pero se dan cuetn que no trabajaron el tema de la sucesión o de la armonía familiar cuando la necesitan, aunque en ello no se necesitan grandes trabajos sino regarla un poquito todos los días o ser conscientes que con pequeñas cosas o gestos puede mejorar esa armonía. V: ¿Se siguen dando o tienden a desaparecer las empresas familiares? QC: No solo no van a desaparecer, sino que tienen absoluta vigencia, hay estudios que demuestran que son más innovadoras que las no familiares porque como toda empresa tienen objetivos de rentabilidad, financieros y de mercado, pero también tienen un valor socioemocional y quienes la conducen piensan en un legado, en mantener los valores y no piensan a 5 años, sino a 15, 20 ó 30 años. Cada familia empresaria tiene muchos años, son parte del capital de la región y por eso, es tan importante cuidarlo. V: ¿Cuáles son los momentos críticos de estas empresas? QC: Al momento de la transición de la generación vigente hacía la que intenta tomar las riendas, es tan crítico como lo fue el momento fundacional y esa etapa la supera solamente un tercio de las empresas. Se le pone la responsabilidad a la generación que está tomando el mando cuando una empresa cierra, pero el mayor peso de esa consecuencia la lleva la primera generación. V: ¿Por qué se da ello? QC: Es interesante porque habla no de la incapacidad de la generación entrante en aprender a liderar, sino de la incapacidad de la generación que hoy está liderando de aprender a delegar; la segunda generación tiene una cuota de responsabilidad, pero los que son adultos y son quienes conocen la empresa de cabo a rabo, de punta a punta, son quienes lideran la organización. V: ¿Desde qué momento se debe preparar a la siguiente generación para tomar las riendas del negocio? QC: Desde el día uno alguien que es hijo porque lo más importante no es solo la capacitación, sino el cariño desde el amor y la pasión, quienes suplen muchas cosas que no da la capacitación, muchos fundadores arrancaron sin formación y hoy tienen imperios, lo que los condujo fue un sueño, una pasión. V: Además de no saber delegar, ¿A qué más se enfrenta este tipo de empresas? QC: Otro problema es que a partir de la segunda generación en adelante no nos elegimos como socios, tenemos que aprender a serlo, y hay que enseñarles lo que esto significa como es respeto, valor y no poner en riesgo la continuidad de la empresa. Aunque no necesariamente todos los hermanos deben ser parte de la empresa, se debe tener a tiempo conservaciones sobre los roles, para así no tener discusiones o generar momentos de roces.

V: ¿Cómo se debe elegir a la cabeza de la próxima generación? QC: Ese es un buen problema, porque hay opciones y puede quedar no solo en un hijo/a, sino en un cuerpo colegiado que se complementa entre sí, el problema es no solo no tener hijos, sobrinos o nietos que se perfilen, sino que no tienen capacidad o interés en el negocio. Asimismo la única forma para preparar a los hijos en el liderazgo, es pasar las riendas de hijos a líderes que tengan lugares acotados de responsabilidad con total autonomía y que cada día, esa responsabilidad vaya creciendo en función de los resultados y de los logros.

El fundador no es el malo de la película, porque los fundadores de las empresas son quienes han creado cosas de la nada, son gente distinta y tocada por una varita para esto por lo menos, son gente con un talento muy especial”