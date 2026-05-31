Coahuila lidera en empleo formal; 65.8% de trabajadores cuentan con prestaciones y seguridad social

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    Coahuila lidera en empleo formal; 65.8% de trabajadores cuentan con prestaciones y seguridad social
    Coahuila volvió a colocarse en el primer lugar nacional en formalidad laboral, de acuerdo con los resultados más recientes de la ENOE elaborada por el INEGI. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

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Coahuila se mantiene como el estado con mayor formalidad laboral en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al primer trimestre de 2026, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las cifras revelan que el 65.8 por ciento de la población ocupada en la entidad cuenta con un empleo formal, indicador que colocó nuevamente a Coahuila en el primer lugar nacional. Este resultado implica que una mayoría de trabajadores tiene acceso a seguridad social, servicios de salud, fondos de retiro y prestaciones establecidas por la ley.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/desplegara-coahuila-10-mil-elementos-de-seguridad-durante-elecciones-GG21052985
$!Más de 12 mil nuevos empleos formales fueron registrados en Coahuila ante el IMSS durante abril de 2026, fortaleciendo los indicadores laborales de la entidad.
Más de 12 mil nuevos empleos formales fueron registrados en Coahuila ante el IMSS durante abril de 2026, fortaleciendo los indicadores laborales de la entidad. CORTESÍA

En materia de prestaciones laborales, la entidad también alcanzó el primer sitio del país, al registrar que el 86.7 por ciento de las personas ocupadas recibe algún tipo de beneficio laboral, reflejando mejores condiciones de trabajo frente a otras entidades federativas.

$!Los resultados de la ENOE colocaron a Coahuila en el primer lugar nacional en acceso a prestaciones laborales, con un 86.7 por ciento de trabajadores beneficiados.
Los resultados de la ENOE colocaron a Coahuila en el primer lugar nacional en acceso a prestaciones laborales, con un 86.7 por ciento de trabajadores beneficiados. CORTESÍA

La ENOE también posicionó a Coahuila en el segundo lugar nacional en población ocupada con contrato escrito, con un 75.2 por ciento, así como en acceso a instituciones de salud, con un 76.4 por ciento de trabajadores afiliados a servicios médicos.

Los indicadores confirman un escenario favorable para el mercado laboral coahuilense, caracterizado por altos niveles de formalidad y estabilidad, incluso en un contexto económico nacional e internacional complejo.

$!La entidad también destacó en acceso a servicios de salud y contratos escritos, consolidando un panorama de mayor estabilidad para los trabajadores.
La entidad también destacó en acceso a servicios de salud y contratos escritos, consolidando un panorama de mayor estabilidad para los trabajadores. CORTESÍA

A estos resultados se suma la generación de empleo formal reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que registró 12 mil 457 nuevos puestos de trabajo en Coahuila durante abril de 2026, fortaleciendo la tendencia positiva en la entidad.

Con estos datos, Coahuila reafirma su posición como uno de los estados con mejores condiciones laborales del país y como referente nacional en formalidad, acceso a prestaciones y estabilidad para la clase trabajadora.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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