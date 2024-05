Coahuila: madres de FUDEC-FUDEM no participarán en la marcha del 10 de mayo

Madres buscadoras, miembros de los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUDEC-FUDEM), realizaron un pronunciamiento desde el “Árbol de la Esperanza”, dando a conocer que este año no participarán en la marcha del 10 de mayo que se realiza para denunciar que no hay nada que festejar hasta que se encuentre a sus familiares desaparecidos. Lo anterior, porque no quieren convertirse en “botín político” para ningún partido durante este proceso electoral.

La primera marcha que se realizó para exigir justicia y la localización de 34 personas desaparecidas en el Estado de Coahuila fue en el 2010, cuando miembros de los colectivos FUDEC-FEUDEM se organizaron para ir a la Ciudad de México. Quienes se manifestaron fueron familiares de las personas desaparecidas, especialmente las madres de estos.

