Coahuila: Manolo Jiménez sube de 55.2 a 55.4 y se mantiene como el mejor evaluado del norte del país

El informe correspondiente a febrero de 2026 señala que el gobernador Manolo Jiménez registró una aprobación de 55.4%, lo que lo coloca en la octava posición a nivel nacional y dentro del rango considerado como alto en la medición. En el desglose regional, este porcentaje lo ubica en el primer lugar entre los mandatarios del norte del país.

En un contexto nacional marcado por variaciones en la percepción ciudadana, Coahuila se ubicó dentro del grupo de entidades con niveles de aprobación superiores al promedio, según el más reciente ranking de Mitofsky.

A nivel nacional, el promedio de aprobación mostró un comportamiento prácticamente estable, al pasar de 49.8% en enero a 49.9% en febrero. Con este resultado, se acumulan cuatro meses consecutivos en los que la media nacional se mantiene por debajo del 50%.

En la región norte, el promedio se situó en 50.8%, ligeramente por encima del indicador nacional. Dentro de este bloque, Coahuila aparece en la primera posición, seguido por Chihuahua y Durango, mientras que otras entidades de la misma zona se mantienen por debajo de ese nivel.

El estudio también refiere que, aunque una parte mayoritaria de los gobernadores conserva niveles de aprobación catalogados como altos, existe un segmento con evaluaciones medias y bajas, lo que refleja diferencias en la percepción ciudadana entre entidades.

En el plano nacional, los niveles más altos de aprobación corresponden a Mara Lezama con 59.0%, seguida de Mauricio Kuri y Tere Jiménez. En contraste, los niveles más bajos se ubican en Layda Sansores y David Monreal, ambos con porcentajes inferiores al 40%.

El reporte indica además que 13 mandatarios registraron una disminución en su nivel de aprobación en comparación con el mes anterior, lo que evidencia cambios constantes en la opinión pública.

Por regiones, el centro del país concentra el promedio más alto con 52.3%, mientras que el sur presenta el nivel más bajo con 44.7%, lo que marca una diferencia en la evaluación ciudadana entre zonas del país.

En este escenario, los resultados reflejan un comportamiento general sin variaciones significativas a nivel nacional, con indicadores que continúan por debajo de la mitad de aprobación ciudadana.