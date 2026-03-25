Coahuila: Manolo Jiménez sube de 55.2 a 55.4 y se mantiene como el mejor evaluado del norte del país

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 marzo 2026
    Coahuila: Manolo Jiménez sube de 55.2 a 55.4 y se mantiene como el mejor evaluado del norte del país
    La aprobación del gobernador registra un ligero aumento en febrero. OMAR SAUCEDO

A pesar de ligeros incrementos, la aprobación nacional de gobernadores continúa sin superar el 50%

En un contexto nacional marcado por variaciones en la percepción ciudadana, Coahuila se ubicó dentro del grupo de entidades con niveles de aprobación superiores al promedio, según el más reciente ranking de Mitofsky.

El informe correspondiente a febrero de 2026 señala que el gobernador Manolo Jiménez registró una aprobación de 55.4%, lo que lo coloca en la octava posición a nivel nacional y dentro del rango considerado como alto en la medición. En el desglose regional, este porcentaje lo ubica en el primer lugar entre los mandatarios del norte del país.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/coahuila-reabre-oxxo-en-el-aeropuerto-internacional-plan-de-guadalupe-FG19685123

A nivel nacional, el promedio de aprobación mostró un comportamiento prácticamente estable, al pasar de 49.8% en enero a 49.9% en febrero. Con este resultado, se acumulan cuatro meses consecutivos en los que la media nacional se mantiene por debajo del 50%.

En la región norte, el promedio se situó en 50.8%, ligeramente por encima del indicador nacional. Dentro de este bloque, Coahuila aparece en la primera posición, seguido por Chihuahua y Durango, mientras que otras entidades de la misma zona se mantienen por debajo de ese nivel.

El estudio también refiere que, aunque una parte mayoritaria de los gobernadores conserva niveles de aprobación catalogados como altos, existe un segmento con evaluaciones medias y bajas, lo que refleja diferencias en la percepción ciudadana entre entidades.

En el plano nacional, los niveles más altos de aprobación corresponden a Mara Lezama con 59.0%, seguida de Mauricio Kuri y Tere Jiménez. En contraste, los niveles más bajos se ubican en Layda Sansores y David Monreal, ambos con porcentajes inferiores al 40%.

El reporte indica además que 13 mandatarios registraron una disminución en su nivel de aprobación en comparación con el mes anterior, lo que evidencia cambios constantes en la opinión pública.

Por regiones, el centro del país concentra el promedio más alto con 52.3%, mientras que el sur presenta el nivel más bajo con 44.7%, lo que marca una diferencia en la evaluación ciudadana entre zonas del país.

En este escenario, los resultados reflejan un comportamiento general sin variaciones significativas a nivel nacional, con indicadores que continúan por debajo de la mitad de aprobación ciudadana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Consulta Ciudadana
Encuestas

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Campaña desde arriba

Campaña desde arriba
true

Ya se casó; ya se amoló (II)
true

POLITICÓN: ¿Revive el panismo en Coahuila? El PAN alista candidaturas para retener asientos en el Congreso
Durante la exposición, se adentrará al público por un recorrido histórico, además de la introducción a la elaboración de la pieza.

Llega a Saltillo exposición sobre el Penacho de Moctezuma
La ciencia está avanzando en este tipo de estudios, en donde inclusive se considera revertir el envejecimiento.

¡Como de ciencia ficción! Inician en humanos pruebas para revertir el envejecimiento
La ofensiva del Sarape destacó con siete carreras en su primer compromiso.

¡Con el pie derecho!: Saraperos vence a Acereros en juego con causa del DIF Coahuila
Las daños porovocados por los ataques aéreos estadounidense-israelíes en Teherán.

Israel pensó que podría provocar una rebelión en Irán. No ha sucedido
A medio siglo del golpe de 1976, la conmemoración de este año estuvo marcada por las protestas contra los profundos recortes presupuestarios y las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que han impactado también en la financiación de los sitios de memoria.

Los recortes del gobierno de Argentina socavan la memoria de dictadura