Coordinan acciones de seguridad y prevención de adicciones en Torreón durante reunión semanal

Uno de los puntos medulares del encuentro fue el diseño de mecanismos para atender a personas vulnerables o en situación de calle que padecen adicciones, buscando su correcta canalización a instituciones de apoyo para mitigar riesgos sociales y asegurar la participación de las dependencias competentes.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de estrechar la colaboración entre oficinas de gobierno, instituciones y clínicas de rehabilitación, las autoridades locales diseñaron nuevas líneas de acción orientadas a prevenir el delito y el consumo de sustancias. Los trabajos se desarrollaron en la vigésima reunión semanal de seguridad, presidida por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González.

Asimismo, ante la agenda de espectáculos artísticos y deportivos programados en espacios como el Auditorio Municipal y el Coliseo a partir de esta semana y durante los días siguientes, se ordenó a los cuerpos de seguridad mantener despliegues coordinados para salvaguardar a la ciudadanía.

Al detallar los resultados correspondientes al periodo del 18 al 24 de mayo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que delitos como el robo de vehículo con violencia y el robo a transeúnte con violencia se mantuvieron en cero incidencias, mientras que el robo a comercio contabilizó cinco eventos.

Por su parte, el comisario Alfredo Flores Originales comunicó que, en lo que va del año, suman 79 remisiones por faltas al medio ambiente, de las cuales 25 se lograron gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia. Confirmó que persisten los recorridos preventivos de esquemas como el Operativo Centinela, las células anti riñas y los filtros de alcoholemia.

En ese lapso, los agentes de la Policía Municipal efectuaron la captura de 116 personas que quedaron a disposición del Ministerio Público, así como 61 presentadas ante el Juez Calificador. En tanto, el Grupo de Reacción Torreón reportó tres detenciones por presunta posesión de sustancias ilícitas.

Respecto a las actividades del Centro de Justicia Municipal, el área brindó cuatro asesorías, entabló seis entrevistas y resolvió dos casos por mediación, derivados de quejas vecinales vinculadas a la invasión de espacios, agresiones verbales, tenencia de mascotas, acumulación de basura, problemas vecinales y exceso de ruido.

En el ámbito de la movilidad, la Dirección de Tránsito y Vialidad dio continuidad a la estrategia “Conduce Seguro”, dirigida a usuarios de motocicletas, una medida implementada ante el incremento de estas unidades en las calles y orientada a concientizar sobre la importancia del casco y el manejo defensivo.

La corporación vial participó activamente en el resguardo e indicaciones de circulación durante los eventos masivos celebrados en el municipio, garantizando el orden vehicular y peatonal en las zonas con mayor afluencia.

De igual forma, la Dirección de Movilidad Urbana notificó el adiestramiento de dos equipos de operadores pertenecientes a la compañía LALA, capacitación impartida de la mano con el personal de Tránsito para robustecer la cultura de seguridad vial en el transporte de carga.

En ese tenor, se confirmó que la carrera “La Lagunera” finalizó con saldo blanco tras congregar a más de 7 mil asistentes, logro alcanzado gracias al trabajo conjunto entre las corporaciones y dependencias de los órdenes municipal y estatal.