Velada por Luisa Fernanda reúne a colectivas y familiares en Plaza de Armas, Saltillo

Familiares de Luisa Fernanda, representantes de colectivas feministas y organizadoras de la convocatoria realizaron la tarde de este miércoles una velada memorial y manifestación pacífica en la Plaza de Armas de Saltillo para exigir justicia por el caso de la joven fallecida el pasado 12 de mayo.

La concentración ocurrió un día después de que un juez vinculara a proceso a Aarón “N” por el delito de violencia familiar física y psicológica agravada, en un caso que la familia de Luisa insiste debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio.