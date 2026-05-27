Velada por Luisa Fernanda reúne a colectivas y familiares en Plaza de Armas, Saltillo
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Con cruces rosas, veladoras y mensajes de protesta, exigieron que la muerte de la joven sea investigada con perspectiva de feminicidio y pidieron seguridad para su familia
Familiares de Luisa Fernanda, representantes de colectivas feministas y organizadoras de la convocatoria realizaron la tarde de este miércoles una velada memorial y manifestación pacífica en la Plaza de Armas de Saltillo para exigir justicia por el caso de la joven fallecida el pasado 12 de mayo.
La concentración ocurrió un día después de que un juez vinculara a proceso a Aarón “N” por el delito de violencia familiar física y psicológica agravada, en un caso que la familia de Luisa insiste debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio.
Frente al Palacio de Gobierno, las asistentes colocaron cruces rosas y veladoras como símbolo de protesta y memoria. Algunas de las cruces incluían mensajes contra la violencia feminicida y exigencias de justicia para las mujeres en Coahuila.
En la convocatoria difundida previamente en redes sociales, las organizadoras señalaron que la movilización se realizaría “en exigencia de justicia” por Luisa Fernanda y manifestaron inconformidad por la medida cautelar impuesta al imputado, quien enfrentará el proceso en libertad con brazalete electrónico.
Además de pedir que el caso sea investigado con perspectiva de género, las participantes también exigieron garantías de seguridad para la familia de Luisa Fernanda, luego de que en la convocatoria se advirtiera que “su familia aún no está a salvo”.